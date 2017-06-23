Başbakan Binali Yıldırım, şehit aileleriyle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, "Bugünlerde moda oldu, 'İslamcı terörist'. Bu düpedüz İslam düşmanlığı, Müslümanlık düşmanlığıdır. Teröristin dini, kitabı, mezhebi, meşrebi olmaz. Terörist sadece ve sadece insanları öldüren bir makinedir." dedi.

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