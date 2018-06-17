'Bu düzenden memnun olan sadece bir grup var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sandığa gideceğini söyleyerek, "Türkiye'nin yeni bir hamle yapması lazım. Yeni bir çığır açması lazım. Yeni bir sayfa açması lazım. Yoruldu Türkiye. O yorgunluktan Türkiye'nin çıkması lazım" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Sincan ile Etimesgut Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve muhtarları ile Korkut Ata Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bayram öncesi Şanlıurfa Suruç'ta üzücü bir olay yaşadıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Olayı oraya buraya çekmenin bir alemi yok. Bu ülkenin hakimi, savcısı olaya el koymuşsa oturup bütün ayrıntılarıyla kamuoyu önüne koymalıdırlar. İnsan hayatı kadar önemli bir şey yoktur. Kürt sorunu Türkiye'de 35-40 yıldır siyaset kurumunun gündemindeydi. Bugün terör geride kaldı halen var ancak eskisi gibi değil. Bugün ekonomi, eğitim, dış politika gibi yeni sorunlar kümesiyle Türkiye karşı karşıya" dedi.

Demokrasinin özünde adaletin var olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Adalet önemli bir kavramdır. Bütün inançların ortak temeli adalettir. Biz adaleti savunmak zorundayız" diye konuştu.

'EKONOMİMİZ SORUMLU'

Ekonomide son yıllarda ciddi sorunların yaşadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Efendim zaman zaman söylersiniz, dolay yükseldi. Doların yükseldiği felan yok. Türk lirası dolar karşısında değer kaybediyor. Yoksa buradaki dolarla İngiltere'de ki, Amerika'da ki dolar aynı dolar. Ama Türk lirası değer kaybediyor. Bir ülkenin parası neden değer kaybeder. Amerika'nın parası değer kaybetmiyor da bizim Türk liramız değer kaybediyor. Ekonomi iyi yöneltilmezse değer kaybeder. Eğer ekonomide ciddi sorunlar varsa Türk lirasına olan güven düşmüş olur. Bugün milyonlarca işsizimiz var. Atama bekleyen çok sayıda öğretmenimiz var. Ekonomimiz sorumlu. Şu soruyu kendi vicdanlarınıza sorun. Bu düzenden kim memnun. Bu düzenden çiftçi, memur, esnaf, sanayici memnun mu. Bu düzenden memnun olan bir grup var. Bu düzenden memnun olan sadece rantiye sınıfı var. Rantiye sınıfının özelliği şu. Rantiye sınıfının fabrikası, tarlası, bakkalı, berber dükkanı yoktur. Rantiye sınıfı alın teri dökmez. Rantiye sınıfında bir masa bir sandelye var. Kim borç istiyor veri faiziyle parasını alır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN YENİ BİR HAMLE YAPMASI LAZIM'

Konuşmasında hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ben günlük sıcak siyasetin içerisine girmek istemiyorum. Ama ben doğru bilgilerle vatandaşın önüne çıkmak zorundayım. Bu onu yaptı, o bunu yaptı demiyorum. Biz yarın sandığa gideceğiz. Hepimiz oy kullanacağız. Ama sandığa giderken bilgimizle, birikimimizle sandığa gitmeliyiz. Elimizi vicdanımıza koyarak oy kullanmalıyız. Eğer sandığa ön yargıyla gidersek, 'ne olursa olsun ben bu partiye oy vereceğim' derseniz Türkiye'nin gidişini biraz daha kötüye götürürsünüz. Bu kadar net, açık söylüyorum. Türkiye'nin yeni bir hamle yapması lazım. Yeni bir çığır açması lazım. Yeni bir sayfa açması lazım. Yoruldu Türkiye. O yorgunluktan Türkiye'nin çıkması lazım. Eğer bunları yapabilirsek çok önemli mesafeler alırız"

En düşük emekli aylığının bin 500 lira olacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Evet sözümüz söz, CHP iktidarında en düşük emekli aylığı net bin 500 lira olacak. Bin 500 lira çok para değil, sizde biliyorsunuz. Ama bin 500 liranın altında emekli aylığı alan bir milyon 644 bin emekli var" şeklinde konuştu.

'ORTA DOĞU'YA BARIŞI GETİRECEĞİZ'

Barış endeksli bir dış politika yürüteceklerini belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Barışı esas alacağız. Güzel bir projemiz var. Egemen güçleri kaygılandıracak bir projemiz var. Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatını' kuracağız. Bu teşkilatın dört kurucu ülkesi olacak. Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Dört ülkenin devlet başkanları bir araya gelecekler. Bizim bölgeden niye kavga oluyor. Niye terör oluyor. Niye egemen güçler burada Müslüman kanı akıtıyor. Niye bizde dört devlet bir araya gelip kendi derdimizi çözemiyoruz. Yani illa birileri gelsin başımızda dursun ondan sonramı yapalım. Madem ki biz yedi düvele baş kaldırdık, o zaman hep beraber Orta Doğu'da barışı sağlayalım. Sayın İnce, Cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunda bu dört ülkeyi ziyaret edecektir. Barışı sağlayacaktır. O zaman göreceksiniz, Orta Doğu'da barış olur mu olmaz mı. Terör olur mu olmaz mı. Arzu ederlerse Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatına Mısır'ı, Lübnan'ı herkesi alacağız. Bölgede güçlü bir iş birliği teşkilatı oluşturacağız. Ana aktörleri dört ülke olacak. Biz Orta Doğu'da barışı getireceğiz."