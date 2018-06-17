"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

'Bu düzenden memnun olan sadece bir grup var'

17 Haziran 2018, Pazar 17:50
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sandığa gideceğini söyleyerek, "Türkiye'nin yeni bir hamle yapması lazım. Yeni bir çığır açması lazım. Yeni bir sayfa açması lazım. Yoruldu Türkiye. O yorgunluktan Türkiye'nin çıkması lazım" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Sincan ile Etimesgut Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve muhtarları ile Korkut Ata Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bayram öncesi Şanlıurfa Suruç'ta üzücü bir olay yaşadıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Olayı oraya buraya çekmenin bir alemi yok. Bu ülkenin hakimi, savcısı olaya el koymuşsa oturup bütün ayrıntılarıyla kamuoyu önüne koymalıdırlar. İnsan hayatı kadar önemli bir şey yoktur. Kürt sorunu Türkiye'de 35-40 yıldır siyaset kurumunun gündemindeydi. Bugün terör geride kaldı halen var ancak eskisi gibi değil. Bugün ekonomi, eğitim, dış politika gibi yeni sorunlar kümesiyle Türkiye karşı karşıya" dedi.

Demokrasinin özünde adaletin var olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Adalet önemli bir kavramdır. Bütün inançların ortak temeli adalettir. Biz adaleti savunmak zorundayız" diye konuştu.

'EKONOMİMİZ SORUMLU'

Ekonomide son yıllarda ciddi sorunların yaşadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Efendim zaman zaman söylersiniz, dolay yükseldi. Doların yükseldiği felan yok. Türk lirası dolar karşısında değer kaybediyor. Yoksa buradaki dolarla İngiltere'de ki, Amerika'da ki dolar aynı dolar. Ama Türk lirası değer kaybediyor. Bir ülkenin parası neden değer kaybeder. Amerika'nın parası değer kaybetmiyor da bizim Türk liramız değer kaybediyor. Ekonomi iyi yöneltilmezse değer kaybeder. Eğer ekonomide ciddi sorunlar varsa Türk lirasına olan güven düşmüş olur. Bugün milyonlarca işsizimiz var. Atama bekleyen çok sayıda öğretmenimiz var. Ekonomimiz sorumlu. Şu soruyu kendi vicdanlarınıza sorun. Bu düzenden kim memnun. Bu düzenden çiftçi, memur, esnaf, sanayici memnun mu. Bu düzenden memnun olan bir grup var. Bu düzenden memnun olan sadece rantiye sınıfı var. Rantiye sınıfının özelliği şu. Rantiye sınıfının fabrikası, tarlası, bakkalı, berber dükkanı yoktur. Rantiye sınıfı alın teri dökmez. Rantiye sınıfında bir masa bir sandelye var. Kim borç istiyor veri faiziyle parasını alır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN YENİ BİR HAMLE YAPMASI LAZIM'

Konuşmasında hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ben günlük sıcak siyasetin içerisine girmek istemiyorum. Ama ben doğru bilgilerle vatandaşın önüne çıkmak zorundayım. Bu onu yaptı, o bunu yaptı demiyorum. Biz yarın sandığa gideceğiz. Hepimiz oy kullanacağız. Ama sandığa giderken bilgimizle, birikimimizle sandığa gitmeliyiz. Elimizi vicdanımıza koyarak oy kullanmalıyız. Eğer sandığa ön yargıyla gidersek, 'ne olursa olsun ben bu partiye oy vereceğim' derseniz Türkiye'nin gidişini biraz daha kötüye götürürsünüz. Bu kadar net, açık söylüyorum. Türkiye'nin yeni bir hamle yapması lazım. Yeni bir çığır açması lazım. Yeni bir sayfa açması lazım. Yoruldu Türkiye. O yorgunluktan Türkiye'nin çıkması lazım. Eğer bunları yapabilirsek çok önemli mesafeler alırız"

En düşük emekli aylığının bin 500 lira olacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Evet sözümüz söz, CHP iktidarında en düşük emekli aylığı net bin 500 lira olacak. Bin 500 lira çok para değil, sizde biliyorsunuz. Ama bin 500 liranın altında emekli aylığı alan bir milyon 644 bin emekli var" şeklinde konuştu.

'ORTA DOĞU'YA BARIŞI GETİRECEĞİZ'

Barış endeksli bir dış politika yürüteceklerini belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Barışı esas alacağız. Güzel bir projemiz var. Egemen güçleri kaygılandıracak bir projemiz var. Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatını' kuracağız. Bu teşkilatın dört kurucu ülkesi olacak. Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Dört ülkenin devlet başkanları bir araya gelecekler. Bizim bölgeden niye kavga oluyor. Niye terör oluyor. Niye egemen güçler burada Müslüman kanı akıtıyor. Niye bizde dört devlet bir araya gelip kendi derdimizi çözemiyoruz. Yani illa birileri gelsin başımızda dursun ondan sonramı yapalım. Madem ki biz yedi düvele baş kaldırdık, o zaman hep beraber Orta Doğu'da barışı sağlayalım. Sayın İnce, Cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunda bu dört ülkeyi ziyaret edecektir. Barışı sağlayacaktır. O zaman göreceksiniz, Orta Doğu'da barış olur mu olmaz mı. Terör olur mu olmaz mı. Arzu ederlerse Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatına Mısır'ı, Lübnan'ı herkesi alacağız. Bölgede güçlü bir iş birliği teşkilatı oluşturacağız. Ana aktörleri dört ülke olacak. Biz Orta Doğu'da barışı getireceğiz."

DHA

Etiketler: kılıçdaroğlu, seçim
Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'deki milyonerlerin hesaplarında 3,6 milyar liralık altın var

    Yurtdışında seçime katılım azaldı

    KHK’lılara emsal olacak işe iade kararı

    Suruç'taki saldırı ile ilgili yeni gelişme

    'Bu düzenden memnun olan sadece bir grup var'

    İkinci elde de hem talepler hem de fiyatlar arttı

    STK’lar Suruç’a sokulmadı

    Tarihi anlaşma imzalandı

    Gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı

    Dünya Kupası maçı iki ülke arasında ticaret anlaşmasını sağladı

    Yüksek Seçim Kurulu'ndan Demirtaş kararı

    Mattis'e 'Türkiye'ye F-35 teslimatını durdurun' mektubu gönderdiler

    Büyükada'da HDP standına tehlikeli provakasyon

    İtalya'nın kabul etmediği göçmenler İspanya'ya ulaştı

    Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi ebediyete uğurlandı

    Akşener'in katılacağı televizyon programına yasaklama

    Sayıştay Şehir Hastaneleri'nde usulsüzlük tespit etti

    Akşener Sakarya mitinginde önemli mesajlar verdi

    Kandil'de 35 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    OHAL’in ekonomik faturası da millete

    En Çok Okunanlar

    Serdar Ahlatcı

    Hedefimiz Cennet olsun
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cereyan-ı umumîye kapılan safdillerin cezası nedir?
    Genel

    OHAL’in ekonomik faturası da millete
    Sinan Özden

    Hâlık-ı Kâinat’ı hatırlatan sistem: Altın Oran
    Sefa KILIÇ

    Korkuyorum Üstadım
    Adnan NACİR

    Tayy-i Mekan ve Tayy-i Zaman
    Kübra ÖRNEK

    Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi’ni dikkatle gez
    Genel

    Akşener'in katılacağı televizyon programına yasaklama
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşere tam bir bayram getirecek
    Hülya Çelik

    Nur çocuklar ile okuma programı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.