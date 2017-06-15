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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

''Bu endişeleri daha da arttırmıştır"

15 Haziran 2017, Perşembe 14:12
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada tutuklarak hakkında 25 yıl hapis cezası verilmesi kararına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Alınabilecek farklı hukuki tedbirler söz konusu olduğu halde, milletin oylarıyla seçilmiş, yeri, kimliği, adresi belli bir milletvekili hakkında, böyle bir tutuklama kararı verilmiş olması bu endişeleri daha da arttırmıştır" dedi.

Temel Karamollaoğlu konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Temel Karamollaoğlu açıklamasında, "Elbette hukuk karşısında herkes eşittir. Herhangi bir suç varsa, hukuk kuralları içerisinde bunun hesabı sorulmalıdır. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler sadece adaletin işleyişi noktasında değil, Türkiye'nin geleceği konusunda da haklı endişelere sebep olacak niteliktedir. Alınabilecek farklı hukuki tedbirler söz konusu olduğu halde, milletin oylarıyla seçilmiş, yeri, kimliği, adresi belli bir milletvekili hakkında, böyle bir tutuklama kararı verilmiş olması bu endişeleri daha da arttırmıştır. Bu tür dönemlerde en önemli şey adalete duyulan güvendir. Adalete olan güveni gölgeleyecek, toplumsal vicdanda şüphelere neden olacak yaklaşımlar sadece bu güvene zarar vermekle kalmaz, halkımız arasında daha derin çatlakların oluşmasına neden olur. Adalet kurumundan siyasete, iktidardan muhalefete hepimiz bu konuda çok daha hassas ve çok daha dikkatli olmalıyız " ifadelerini kullandı. 

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DHA

Etiketler: karamollaoğlu, berberoğlu, chp, kılıçdaroğlu
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