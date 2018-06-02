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2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Bu İnce'ye dava açın'

02 Haziran 2018, Cumartesi 19:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Buradan tüm milletvekillerine diyorum; evet bu İnce'ye hepiniz dava açın. Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan özel uçakla Konya'ya geldi. Havalimanında protokol üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

MİLLETVEKİLLERİNE, İNCE'YE DAVA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün Bilecik'te milletvekillerini 'hırsız' diye itham ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

''Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Diğerleri ne anlatıyor? 'Yıkacağız' diyorlar, 'yaptırmayacağız' diyorlar, 'kapatacağız' diyorlar, 'eskiye döneceğiz' diyorlar. Ben de buradan tüm milletvekillerine diyorum; evet bu İnce'ye hepiniz dava açın. Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın. Hatta hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligâhı olan Meclis'i, burada görev yapan milletvekillerimizi 'hırsız' olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı, kayış. Milletvekillerine nasıl böyle bir ifade kullanırsın Sen de hırsızsın o zaman. Nasıl bunu kullanıyorsun? Senin partinin milletvekileri de hırsız. Neymiş, boyacı öyle demiş. Allah Allah, şu hale bak. Aklı nereden alıyor?''

Kendisinin Muharrem İnce hakkında dava açtığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben zaten dava açtım. Niye açtım davayı? Pensilvanya'dan icazet alarak bu partiyi kurmuşuz. Senin akıl hocan oysa yanmışsın zaten. Ama bu, Bay Kemal ne kadar yalancıysa, bu da o kadar yalancı. Ne dedim ben, 'ispat edeceksin, ispat etmezsen namertsin' dedim. Bir şey söyleyebildi mi? Bir tane yazarın kitabından bir mısra okudu. Kalktı o yazar cevap verdi; 'Benim o yazım somut değil, soyuttur, dolayısıyla arkasında duraram' dedi. Hadi bakalım şimdi ben dava açtım. Bu davayı da kazanacağım. Şimdi  sıkışınca ne demeye başladı? 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra konuşalım'. Ne demek? Varsa, yüreğin varsa, sıkıyorsa çık delilini göster. Bay Kemal de öyleydi. Onun için Bay Kemal'den çok dava kazandım. Epey para aldık. Belki görenleriniz vardır. CHP adayı dün Bilecik'te milletin gözüne baka baka, içinde kendisininde bulunduğu yüce Meclis'e 'hırsız' ithamında bulundu. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iftira, yalan, hakaret, riyakârlık, utanmazlık hastalığı anlaşılan o ki, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına da bulaşmış. Biz güçlü Meclis diyerek, Gazi Meclis'in ve milletvekillerimizin irtibarını yükseltmeye çalışıyoruz. Onlar hakaret ediyor. Bu ne demek? Senin Genel Başkanın da öyle. Meclis'in hepsi hırsız olduğuna göre senin Genel Başkanın da hırsız."

DHA

Etiketler: erdoğan, seçim, ince
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  • Melih

    2.6.2018 21:08:00

    reizzzzz ayakkabı kutuları, para sayma makinaları ve özel para kasaları ve de bayraktarın sözleri size herhalde bir şeyler hatırlatıyordur bilmem anladınız mı?

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