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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

"Bu işten ekmek çıkmaz kimseye"

28 Mayıs 2018, Pazartesi 11:22
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ayrım yok. Başörtülü başörtüsüz, sağcı, solcu, AK Parti'li, CHP'li, Türk, Kürt, Alevi, Sünni. Kapat bu defterleri. 81 milyon var. Ben hepinizin cumhurbaşkanı olacağım." dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde vatandaşlara seslenen İnce, 21 Haziran'da İzmir'de yapacakları mitinge 2 milyon kişinin katılmasını beklediklerini belirterek, "Burada Cumhuriyet tarihinin rekorunu istiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "gariban cumhurbaşkanı adayı" dediğini anımsatan İnce, "Ben aslında dünyanın en zengin adamıyım. Ben insanları Türk, Kürt diye ayırmam, Alevi, Sünni diye, kadın, erkek diye ayırmam. Ben insanları seviyorum. Benim gönlüm zengin." diye konuştu.

Her sene yurtdışına 10 bin genci göndereceklerini anlatan Muharrem İnce, şunları söyledi:

"O parayı o çocuklara ben vermeyeceğim. O parayı o çocuklara CHP de vermeyecek. Türkiye Cumhuriyeti verecek. Bugün fakire fukaraya bir para verildiğinde o parayı Erdoğan mı veriyor? AK Parti mi veriyor? Millet veriyor, devlet veriyor. Bizim dönemimizde hiç kimseye ayrımcılık yapılmayacak. Polise, öğretmene, din görevlisine 3600 ek göstergeyi verecekmiş. İnceden bir korku sardı. Sen 16 senedir neredesin? 16 senedir bu polislere, öğretmenlere, din görevlilerine 3600'ü niye vermedin? Muharrem İnce 'vereceğim.' dedi. Sen de arkadan takip ediyorsun. Senin elinde Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkin var. İstersen şu an çıkar KHK ver 3600'ü. Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle seçildiğimde sözüm sözdür 3600'ü vereceğim."

"Bu işten ekmek çıkmaz kimseye"

Ayrıma karşı olduklarını ve Türkiye'yi barıştıracaklarını vurgulayan İnce, "Ayrım yok. Başörtülü başörtüsüz, sağcı, solcu, AK Parti'li, CHP'li, Türk, Kürt, Alevi, Sünni. Kapat bu defterleri. 81 milyon var. Ben hepinizin cumhurbaşkanı olacağım. Devlette müdür olmak istiyorsun, kimse senin mezhebine bakmayacak. Devlette genel müdür olmak istiyorsun, sağcı mısın, solcu musun kimse bakmayacak. Bakacağımız yer sadece işinin ehli misin? İşinin ehliysen kaymakam olacaksın. İşinin ehli değilsen yazı işleri müdürü kalacaksın. Ben başörtüsü takmak istiyorum, tak. İster evinde, sokakta, ister devlet dairesinde tak. Bu işi kapattık. Bu işten ekmek çıkmaz kimseye. Bu işi kapatın bir kere. Böyle bir şey yok." diye konuştu.

Aliağa'dan sonra Menemen ilçesine geçen ve vaatlerini tekrarlayan CHP'nin cumhurbaşkanı adalı İnce, Çiğli Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın açılışını da gerçekleştirdi.

AA

Etiketler: muharrem ince
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