"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2017 PAZAR - YIL: 47

Bu kadar yetki evliyayı bile azdırır

05 Şubat 2017, Pazar 00:03
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne yönelik eleştirilerini dile getiren CHP’li İlhan Kesici, Partili cumhurbaşkanı’na verilen yetkilerin evliyayı bile azdıracağını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı her şeyin başı olacak, onun dışında kimse soğanın başı bile olamayacak” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Numan Kurtulmuş’un ‘referandumda evet’in terörle mücadeleye evet’ anlamına geleceği yönündeki sözlerini eleştirdi. ‘Partili cumhurbaşkanı’na verilen yetkilerin ‘evliyayı bile azdıracağını’ söyleyen Kesici, “Cumhurbaşkanı her şeyin başı olacak, onun dışında kimse soğanın başı bile olamayacak” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, İlhan Kesici, getirilmek istenen anayasa değişikliğinin ortada bir sahibi dahi olmadığını söylüyor.

Anlamsız bir açıklama

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un, “CHP’li arkadaşlar da doğru anlasınlar. İnşallah bu millet referandumda ‘evet’ dediği zaman terörle mücadeleye de evet demiş olacak” sözlerini eleştirdi. Kesici, “Daha önce Sayın Başbakan, ‘Başkanlık gelmezse ülke bölünür’ demişti adına şimdi başkanlık da diyemiyorlar bir takım hamleler üzerine sustular. Sonra Başbakan Yardımcısı ‘terör azar’ dedi, ardından ben böyle demedim dedi. Şimdi de bu akıllara ziyan açıklamayı yaptı. 1952-1953 yıllarında, iki yıllık Kore Savaşında şehit sayısı 750 idi. Kıbrıs Barış Harekâtındaki, o da bir savaştır, şehit sayımız 500’dür. Sadece 7 Haziran 2015’ten bu yana teröre verdiğimiz şehit sayısı ise 431. Durum böyleyken Başbakan Yardımcısı seviyesinde bir arkadaşımızın böyle bir açıklama yapması bütünüyle anlamsızdır. Bu, anayasa değişikliğini savunamamaktır” diye konuştu.

Amaçları BÜTÜN yetkileri bir kişide toplamak

Araştırmalar sonucunda ekonomik büyüme için başkanlık tezi çöktüğünü belirten Kesici, “Bu anayasa değişikliğinin tek amacı var, tüm yetkileri tek bir kişinin, Sayın Cumhurbaşkanının elinde toplamak. Bunun can damarı da ‘partili cumhurbaşkanı’ maddesi. Asıl aradıkları şey de Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı da olabilmesi. Bununla ne terör biter ne ekonomik büyüme olur. Öyle bir dertleri yok. Bir, demokratik yönetim biçimleri, bir otoriter yönetim modelleri bir de totaliter yönetimler vardır. İşte bu değişiklikle Türkiye’nin geleceği totaliter bir yönetim olacaktır” şeklinde konuştu.

Evren’in yetkilerinin genişletilmiş hali

Kesici, “Türkiye’de AK Parti de dâhil olmak üzere siyasetçiler 1982 darbe Anayasasının cumhurbaşkanına aşırı yetki veren 104’üncü maddesini neden eleştirdiler? Bu yetkiler ihtilâl lideri Kenan Evren için hazırlanmıştı çünkü. Peki şimdi ne istiyorlar? Darbenin liderine verilmiş yetkilerin yanı sıra cumhurbaşkanı yürütmenin başı, parti genel başkanı, TSK’nın başı, yüksek mahkeme üyelerini atayan, yargının da başı olsun diyorlar. Bir adam düşünün, cumhurun başı, devletin başı, hükümetin başı, milletvekillerini tek kalem olarak yazıyor. Ya onun dışında kimse soğanın başı bile olamıyor! Cumhurbaşkanı her şeyin başı olacak, onun dışında kimse soğanın başı bile olamayacak! Bu kadar yetki evliyayı bile azdırır” ifadelerini kullandı. 

Okunma Sayısı: 511
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu kadar yetki evliyayı bile azdırır

    Enflasyon yoksulu vuruyor

    STK’lar siyasete teslim

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Çağ dışı yasa tasarısına büyük tepki: ''Başörtüme Dokunma''

    Zulmen idam edildi: İskilipli Atıf Hoca

    'Müslüman karşıtlığını sürdürdüğü müddetçe İngiltere'de istemiyoruz'

    Açıklamalarını üzüntüyle izliyoruz

    Meral Akşener'den referandum ile ilgili flaş açıklama

    Kayseri şehidi dualarla...

    İnsanlık dışı vize yasağını askıya alan yargıca sert sözler...

    ''Ramazan sonuna doğru açmayı hedefliyoruz''

    Perinçek: AKP yanımıza geldi, memnunuz

    Kılıçdaroğlu istemişti: Beklenen istifa gerçekleşti

    AVM'lerde yeni dönem başladı

    Kardak'ta sessizlik hakim

    Vergisini düzenli ödeyene indirim yolda

    RTÜK Başkanı: Son dakika yasak değil

    Doktorlar ve hastalar için önemli karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O yanlış, en büyük zararı cemaate verir
    Genel

    Bu kadar yetki evliyayı bile azdırır
    Faruk ÇAKIR

    Zekâtı unutan huzuru unutsun
    Mehmet KARA

    Referandum bir parti meselesi değil
    Genel

    STK’lar siyasete teslim
    Genel

    İşgalci İsrail'e bir manevi tokat daha: Bizi öldürebilirler ama irademizi öldüremezler!
    Hasan KOÇ

    Sûretler değişince!
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımda en esaslı düstur: Hürriyet
    Misbah ERATİLLA

    Hisar (Hesaré): Barla ve Sav’a kardeş bir köy
    Adil SÖYLEMEZ

    Hizmet dolu nice yıllara Yeni Asya’m!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.