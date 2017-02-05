Bu kadar yetki evliyayı bile azdırır

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne yönelik eleştirilerini dile getiren CHP’li İlhan Kesici, Partili cumhurbaşkanı’na verilen yetkilerin evliyayı bile azdıracağını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı her şeyin başı olacak, onun dışında kimse soğanın başı bile olamayacak” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Numan Kurtulmuş’un ‘referandumda evet’in terörle mücadeleye evet’ anlamına geleceği yönündeki sözlerini eleştirdi. ‘Partili cumhurbaşkanı’na verilen yetkilerin ‘evliyayı bile azdıracağını’ söyleyen Kesici, “Cumhurbaşkanı her şeyin başı olacak, onun dışında kimse soğanın başı bile olamayacak” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, İlhan Kesici, getirilmek istenen anayasa değişikliğinin ortada bir sahibi dahi olmadığını söylüyor.

Anlamsız bir açıklama

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un, “CHP’li arkadaşlar da doğru anlasınlar. İnşallah bu millet referandumda ‘evet’ dediği zaman terörle mücadeleye de evet demiş olacak” sözlerini eleştirdi. Kesici, “Daha önce Sayın Başbakan, ‘Başkanlık gelmezse ülke bölünür’ demişti adına şimdi başkanlık da diyemiyorlar bir takım hamleler üzerine sustular. Sonra Başbakan Yardımcısı ‘terör azar’ dedi, ardından ben böyle demedim dedi. Şimdi de bu akıllara ziyan açıklamayı yaptı. 1952-1953 yıllarında, iki yıllık Kore Savaşında şehit sayısı 750 idi. Kıbrıs Barış Harekâtındaki, o da bir savaştır, şehit sayımız 500’dür. Sadece 7 Haziran 2015’ten bu yana teröre verdiğimiz şehit sayısı ise 431. Durum böyleyken Başbakan Yardımcısı seviyesinde bir arkadaşımızın böyle bir açıklama yapması bütünüyle anlamsızdır. Bu, anayasa değişikliğini savunamamaktır” diye konuştu.

Amaçları BÜTÜN yetkileri bir kişide toplamak

Araştırmalar sonucunda ekonomik büyüme için başkanlık tezi çöktüğünü belirten Kesici, “Bu anayasa değişikliğinin tek amacı var, tüm yetkileri tek bir kişinin, Sayın Cumhurbaşkanının elinde toplamak. Bunun can damarı da ‘partili cumhurbaşkanı’ maddesi. Asıl aradıkları şey de Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı da olabilmesi. Bununla ne terör biter ne ekonomik büyüme olur. Öyle bir dertleri yok. Bir, demokratik yönetim biçimleri, bir otoriter yönetim modelleri bir de totaliter yönetimler vardır. İşte bu değişiklikle Türkiye’nin geleceği totaliter bir yönetim olacaktır” şeklinde konuştu.

Evren’in yetkilerinin genişletilmiş hali

Kesici, “Türkiye’de AK Parti de dâhil olmak üzere siyasetçiler 1982 darbe Anayasasının cumhurbaşkanına aşırı yetki veren 104’üncü maddesini neden eleştirdiler? Bu yetkiler ihtilâl lideri Kenan Evren için hazırlanmıştı çünkü. Peki şimdi ne istiyorlar? Darbenin liderine verilmiş yetkilerin yanı sıra cumhurbaşkanı yürütmenin başı, parti genel başkanı, TSK’nın başı, yüksek mahkeme üyelerini atayan, yargının da başı olsun diyorlar. Bir adam düşünün, cumhurun başı, devletin başı, hükümetin başı, milletvekillerini tek kalem olarak yazıyor. Ya onun dışında kimse soğanın başı bile olamıyor! Cumhurbaşkanı her şeyin başı olacak, onun dışında kimse soğanın başı bile olamayacak! Bu kadar yetki evliyayı bile azdırır” ifadelerini kullandı.