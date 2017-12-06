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7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

''Bu karar, bizim için yok hükmündedir"

06 Aralık 2017, Çarşamba 23:24
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına ilişkin, "Kararından dolayı ABD'yi kınıyoruz. Bu karar, bizim için yok hükmündedir." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına ilişkin, "Aldığı haksız, gayri adil, bölgeyi, dünyayı ateşe atan, uluslararası hukuk ve BM kararlarının açık ihlali olan bu kararından dolayı ABD'yi kınıyoruz. Bu karar, bizim için yok hükmündedir. Müslümanların ve İslam ülkelerinin, Kudüs'e/Kudüs'ün statüsüne sahip çıkmak mecburiyeti vardır." dedi.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Trump'ın kararı, Kudüs'ün tarihi ve uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş statüsüne ve bölgenin gerçeklerine aykırıdır. Bu kararı veren ABD Başkanı ve ABD, bundan sonra bölgede yaşanacak her türlü olumsuzluğun birinci derecede faili ve sorumlusu olmaktan kurtulamaz."

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