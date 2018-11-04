Bu krizden birlikte çıkacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı temas ve incelemeler için geldiği kentte, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile AKP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ekonomik savaşa Türkiye’nin el birliğiyle karşı durduğunu ifade eden Kurum, “Ülkemiz ekonomik bir savaşla karşı karşıya ancak hamdolsun bu ekonomik savaştan ihracatımızı arttırarak ithalatımızı azaltarak ki yüzde 22 ihracatımız arttı, ithalatımız da yüzde 18 azaldı. Yani bu kriz bizim için fırsata dönüşüyor. İnşallah bu krizden de hep birlikte alnımızın akıyla çıkacağız.” diye konuştu. Kurum, Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanmasıyla birlikte Tekirdağ’ın çok daha önemli bir konuma geleceğinin altını çizerek, şöyle devam etti: “Çanakkale Köprüsü, Marmara’yı tamamen birbirine bağlayan çevre yollarıyla birlikte bittiği zaman ulaşımı, lojistiği buradaki sanayiyi istihdamı arttıracak. Gerçekten bölgeyi çok daha fazla önemli bir konuma getirecek. Hem Balkanlara hem de Avrupa’ya ulaşım çok daha rahat hale gelecek.” AA

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