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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

'Bu nasıl bir çağrı?'

30 Mayıs 2018, Çarşamba 22:38
CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Adalet Bakanı, beni telefonla arayıp, 'Özgür Bey resmi bir başvurunuz var. Muharrem Bey gelsin belgeleri incelesin' dedi. Kendisine, 'Bu nasıl bir çağrı? Cumhurbaşkanı adayının gelip belge incelediği nerede görülmüş?' diye karşılık verdim" dedi.

CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Buradaki ziyaretleri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yüklendi.

Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Fetullah Gülen'in iadesini talep ettiği dosyanın usulüne uygun hazırlanmadığını ifade ettiğini hatırlatan Özel, "Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, biraz da eski Adalet Bakanı olma sıfatıyla, 'Gelin belgeleri inceleyin' demişti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımızın görevlendirdiği uzman 2 hukukçu ve grubumuzdan görevlendirilen 2 milletvekilimizi, dört kişilik bir heyet olarak Adalet Bakanlığı'na geçen 25 Mayıs'ta resmi yazı ile bildirdik. Bugüne kadar geçen süre içinde her hangi bir gelişme yaşanmamış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Pazartesi akşamı televizyonda bu konuya açıklık getireceğini söyleyip, konunun adını dahi anmamıştı. Adalet Bakanı, dün akşam üzeri beni telefonla arayıp, 'Özgür Bey resmi bir başvurunuz var. Muharrem Bey gelsin belgeleri incelesin' dedi. Kendisine, 'Bu nasıl bir çağrı. Cumhurbaşkanı adayının gelip belge incelediği nerede görülmüş?' diye karşılık verdim" dedi.

Adalet Bakanı Gül'ün ayrıca konunun uzmanı arkadaşları görevlendireceğini de belirterek, "O belgelerin usulsüz olduğunu Muharrem İnce iddia ediyor, gelsin yanına da birkaç kişi alsın ve incelemeyi kendisi yapsın" dediğini de aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine Adalet Bakanı Gül'e şunu hatırlattım; 'Muharrem İnce, CHP'nin cumhurbaşkanı adayıdır ve 13'üncü cumhurbaşkanı namzedidir. Ona, 'Gel burada evrakları incele' ifadesini kullanmak nezaketten yoksun bir yaklaşımdır. Bizim, 'Peki biz geliyoruz. Bizi de orada Recep Tayyip Erdoğan beklesin' dersek bu nasıl bir yaklaşımsa, Gül'ün, 'Muharrem İnce gelsin evrakları incelesin' demesi yaklaşımı da anı şekilde nezaketsiz bir yaklaşımdır. Heyetimiz 5 gündür cevap bekliyor. Bu heyete cevap vermek yerine, 'Biz bunu televizyonda açıklayacağız' demek kaçak güreşmektir. Cumhurbaşkanı, 'Televizyonda açıklayacağım' dedi, arkası fos çıktı. Şimdi de Abdulhamit Gül, 'Muharrem İnce kendi gelsin incelesin' diyor. Bu ipe un sermektir. Hem programı hem de üstlendiği görevi gereğince Muharrem İnce'nin gelip Adalet Bakanlığı'nın tozlu raflarında dosya incelemesini teklif dahi etmek hadsizliktir. Bundan sonraki süreçte Adalet Bakanlığı'ndan bekliyoruz; 4 kişilik heyetimiz hazır, izin verirseniz gelir incelerler ve raporunu Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza ve partimize sunar, bu raporu da bütün kamuoyu ile paylaşırız. Kendine güvenmeyenler, attıkları yalanın altında kalanlar şimdi ipe un serip başka yollardan kaçak güreşe başladılar. Bunu milletimize şikayet ediyoruz."

DHA

Etiketler: özgür özel, ince, gül, erdoğan
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