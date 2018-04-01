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1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

"Bu noktada gösterilen zafiyet sadece ve sadece terörün artmasına vesile oldu''

01 Nisan 2018, Pazar 19:30
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Avrupa'da camilere yapılan saldırıların son birkaç yıl içinde 2 bine yaklaştığını belirterek, "Bu noktada gösterilen zafiyet sadece ve sadece terörün artmasına vesile oldu. Teröristle dost olunmaz.” dedi

Karamollaoğlu, ekibi ile Avrupa SP'nin Eindhoven’da bir otelde düzenlediği eğitim kampına katıldı.

Kamp öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, cami, kilise ya da havraya saldırıları her zaman telin ettiklerini ifade ederek, hangi sebeple olursa olsun herkesin bu saldırıları kınaması gerektiğini söyledi.

Bu saldırıların tekrar etmemesi için her türlü tedbirin alınmasının önemine işaret eden Karamollaoğlu, "Son zamanlarda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde camilere yapılan saldırılara dikkat ettiğimiz zaman birkaç sene içerisinde 2 bine yaklaştı. Bu doğru bir şey değil. Bu noktada gösterilen zafiyet sadece ve sadece terörün artmasına vesile oldu. Teröristle dost olunmaz.” diye konuştu.

Karamollaoğlu, Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine karşı net tavır sergilemesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Avrupa'nın göbeğinde bir ülkede terörizmle tanınan kesimlerin itibar görmesi akla mantığa zarar bir yaklaşımdır. Bunu da kabullenmek, makul görmek mümkün değil, bunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Ümit ediyorum ki Avrupa ülkeleri bu konuda bugüne kadar gösterdikleri birtakım zaafların üstesinden gelerek politikalarını değiştirirler."

Farklı inanç ve düşüncelere saygının önemine dikkati çeken Karamollaoğlu, "Biz bu ülkede farklı inanca, kanaatlere ve düşüncelere sahip olarak bir arada huzur içinde yaşamanın yollarını aramak durumundayız. Birbirimizi tehdit ederek, rencide ederek ve katlederek kendi fikirlerimizi yaşatamayız ve huzur da bulamayız." dedi.

AA

Etiketler: karamollaoğlu
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