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Bu olaylar terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz

17 Aralık 2016, Cumartesi 14:05
Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'de meydana gelen terör saldırısının terörle mücadele gücünü zayıflatmayacağını, aksine daha da artıracağını söyledi.

Kayseri'de bu sabah meydana gelen terör saldırısının ardından gecikmeli olarak Kahramanmaraş'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak Valiliğe geldi. Valilik makamında bir saati aşkın süre Kayseri'de yaşanan gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yapan Yıldırım, daha sonra beraberinde eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan ile birlikte valilik önünde basın açıklaması yaptı.

Kayseri'de, teröristlerin hafta sonu için izne çıkan askerleri hedef aldığını belirten Başbakan Yıldırım, "Sabah saatlerinde Kayseri Zincidere Komando Tugayı'ndan hafta sonu izni için çıkan askerlerimizi şehre götüren halk otobüsüne yolda bir canlı bomba saldırısı maalesef gerçekleşti. Bu alçak terör eylemi sonucu şehit olan askerlerimiz var, yaralı askerlerimiz var. Yaralılarımızın tedavisi devam ediyor. Şu anda İçişleri, Sağlık, Milli Savunma, Çevre ve Şehircilik Bakanımız olay yerindedir. Gerekli çalışmalara oradaki emniyet güçleri ve mülki amirlerle birlikte devam ediyorlar. Gelişmeler belirli aralıklarla vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. Olay bundan ibaret" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, gazetecilerin programını iptal edip etmeyeceği sorusuna böyle bir karar alarak teröristleri sevindirmeye niyetlerinin olmadığını vurgulayarak şöyle dedi:

"Programı niye iptal edelim? Terörü, teröristleri daha da sevindirmeye hiç niyetimiz yok. Terörün amacı da zaten bizim moral değerlerimize zarar vermek, milletimizin canını sıkmak. Ama öyle anlaşılıyor ki bunlar 15 Temmuz'dan ders almamışlar. Adı ne olursa olsun, hangi kılıkta, hangi surette gelirse gelsin terör alçaklıktır, insanlık suçudur. Masum insanları öldürmek insanlığı öldürmek gibidir. Ama terör örgütü şunu bilmelidir ki; Çanakkale ruhu, istiklal ruhu bu millette tam anlamıyla vardır. Bu olaylar milletimizin ve bizim terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz aksine daha da artırır. Bunun bilinmesinde fayda var. O yüzden programımızı yapacağız. Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam'ın torunlarının memleketinden bir kez daha bu alçaklara gereken mesajımızı da hep birlikte vereceğiz."

Başbakan Yıldırım, Kahramanmaraş programını tamamladıktan sonra değerlendirme yapmak üzere Ankara'ya döneceğini de sözlerine ekledi.

DHA

Etiketler: binali yıldırım
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