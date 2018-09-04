CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik rakamların batışa gittiğini belirten Erdoğdu “Ülkenin batma riski dünyanın en yüksek seviyesine çıktı, 550 CDS (ülkelerin kredi riski). 500’ü geçtiğinde ‘bu ülke batmıştır’ deniliyor. Bakın İzlanda’nın 18-19, İngiltere 30, Fransa 40, bizim 550. Buna dayanamayız, bu işin sonu kötü. Bu sadece bir ekonomik kriz değil, tarihimizde görülmemiş bir şeyle karşı karşıyayız” dedi. Erdoğdu, yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Hükümet vatandaşa sürekli baskı yapıyor, dolar ile değil TL ile işlem yapın diyor. Ama milyarlarca dolar büyüklüğündeki yandaşlarla yapılan sözleşmelerde hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. Bakın 3’üncü havaalanına 6 Milyar Avro talep garantisi verildi. Niye TL üzerinden garanti verilmiyor da Avro üzerinden garanti veriliyor. Recep Tayyip Erdoğan yanındaki iş adamlarına talimat versin. Bu garantiler TL’ye dönsün. Yapabilir mi hayır. Onların gözü gariban manavın, kasabın, asgarî ücretlinin cebinde. Tekrar uyarıyoruz. Yandaşlar ile yaptığınız döviz üzerinden sözleşmeler derhal TL’ye dönmeli.”