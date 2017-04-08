Bu şarkı yasaklanacak, dedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Vakfı tarafından Sarıyer'deki İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 'Siyaset, Ekonomi ve Terör Kıskacında Türkiye' konulu toplantıya katıldı.

Terörle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Süleyman Soylu, "Son 6 ayda güvenlik güçlerimiz kış ayı olmasına rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kırsal bölgesinde bin sığınağı tarumar etti" dedi.

Ele geçen silahlarının hepsi Batı menşei olduğuna dikkat çeken Soylu, "Hepsi PYD üzerinden yeni ve teknik kabiliyete sahip silahlar. Bazen ele geçirilenlerin fotoğraflarını görünce gözlerim fal taşı gibi açılıyor. Nasıl böyle bir şey olabilir, nasıl böyle bir transfer gerçekleştirilebilir diye...Türkiye'yi elden ayaktan kesebilmek için herşeyi gerçekleştiriyorlar" dedi.

"DÜNYADA ÜRETİLEN SENTETİK UYUŞTURUCULARIN YÜZDE 58 İLA 60'I TÜRKİYE'DE YAKALANIYOR"

PKK'nın terörün yanı sıra Türkiye'deki uyuşturucu ticaretinin önemli bir bölümünü yaptığını belirten Soylu, "Doğudan, Lice ve kırsalında üretilen doğal uyuşturucuları batıya transfer ediyorlar. Batıdaki sentetik ve kimyasal uyuşturucuların tamamını Türkiye'ye transfer ediyorlar. Dünyada üretilen sentetik uyuşturucuların yüzde 58 ile 60'ı Türkiye'de yakalanıyor. Çocuklarımızın bilincini perişan etmeye çalışıyorlar. Yani kültür emperyalizminin yanında sağlıklı bir nesil tehlikesi ile karşı karşıya bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar" diye konuştu.

"HANS NE DİYECEK, ALMAN NE DİYECEK İNGİLİZ NE DİYECEK HİÇ UMURUMUZDA DEĞİL"

Süleyman Soylu, sadece teröristle mücadele etmediklerini aynı zamanda terörizmle ve terörü besleyen sosyal, ekonomik tüm unsurlarla beraber mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Soylu, "125 üs bölgesi belirledik. Bütün kış boyunca bu üs bölgelerinin tamamını tarumar ettik. Eksi 30 derece eksi 40 derecede. Şehirlerdeki bütün PKK ve KCK bağlantılarının tamamını operasyonlarımız devam ediyor. Hans ne diyecek, Alman ne diyecek, İngiliz ne diyecek Hiç umurumuzda değil" dedi.

"BU ŞARKI YASAKLANACAK DEDİM"

İçişleri Bakanı Soylu, HDP'nin referandum için hazırlattığı 'Biji Na' adlı şarkıya tepki gösterdi. Soylu, "Geçen gün HDP bir şarkı çıkarmış, 'tek devlete hayır, tek millete hayır, tek bayrağa hayır'...Hemen ilgili Vali'yi aradım; 'bu şarkı yasaklanacak' dedim. HDP'nin temsilcileri beni telefonla aradılar. Bu şarkıyı Türkiye'nin hiçbir yerinde çaldırmam ben kardeşim dedim. Bu kadar basit. Bir boşluk verdiğiniz andan itibaren ülkenin her tarafında türerler" ifadelerini kullandı.