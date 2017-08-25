Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Kuzey Irak’taki referandum kararı konusunda “Savaş sebebi sayılmalıdır” çıkışına, “Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz” karşılığını verdi. Binali Yıldırım, Vietnam gezisi dönüşü uçakta yaptığı açıklamada “Bir devlet bize kafa tutar, egemenlik haklarımıza karşı hareket içinde olursa bizim için savaş sebebidir. Ama burada Irak’ın parçası olan bir bölgesel yönetim var. Bu savaş nedeni olmaz” dedi.

Yıldırım “Başından beri bunun yanlış bir adım olacağını söyledik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bölgede zaten yeterince sorun var. Bunları çözmeden yeni bir sorun alanı oluşturmaktan başka bir işe yaramaz. Behemehal bu karar iptal edilmeli. Irak merkezi yönetimi istemiyor, İran, Türkiye istemiyor. ABD istemiyoruz diyor. Avrupa ülkeleri ‘zamansız’ diyor. Bunları dikkate aldığımızda bu konuda Kuzey Irak yönetiminin ısrar etmesinin bir anlamı yok” ifadelerini kullandı. Öksüz konusunda teyit edilmiş bilgi yok Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi Adil Öksüz Almanya’da olup olmadığına dair soruyu da “Şu anda çeşitli rivayetler var. Teyit edilmiş bilgi yok. Biz Almanya’ya darbe girişimine karışmış böyle birisi var. İstihbari bilgiler var. Bunu ciddiye alın, tesbitiniz halinde bize iade edin diyoruz” diye cevapladı.

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