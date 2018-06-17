"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

"Bu sefer devlet kemer sıkacak"

17 Haziran 2018, Pazar 22:29
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Pasaportumuzun Kapıkule'den öteye bir değeri yok. Gençlerimiz umutsuz, elinde fırsat olsa Türkiye'yi hemen terk eder." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'nin ciddi problemleri olduğunu savunarak, "Türkiye'nin sanayisi verimsiz, Türkiye'nin eğitimi dip yaptı, emeklileri geçinemiyor. Pasaportumuzun Kapıkule'den öteye bir değeri yok. Gençlerimiz umutsuz, elinde fırsat olsa Türkiye'yi hemen terk eder." dedi.

İnce, Tokat'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 30 yıl önce Tokat'ta askerlik görevini yaptığını, orduevi önünde nöbetler tuttuğunu ve aslında kendisinin de Tokatlı sayıldığını ifade ederek, üniversite diploması olmasına rağmen yedek subay olarak askerlik yapmadığını söyledi.

Tokat'a gelirken seçim otobüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini izlediğini dile getiren Muharrem İnce, "Aynen şöyle diyor: 'Ey Muharrem' diyor, 'Menderes asılırken sen neredeydin' diyor. Bir; Erdoğan, ben 64 (1964) doğumluyum. Menderes asılırken ben dünyada yoktum. İki; rahmetli babam da Menderesçiydi, Demirelciydi. Menderes'in, rahmetlinin asılmasına tabii ki karşıyız, tabii ki üzülüyoruz. Bir insanlık ayıbı olarak görüyoruz o ayrı bir şey ama ben 64 doğumluyum. Ben doğduğumda Menderes çoktan asılmıştı, zaten o olay olmuştu. Ya bu kadar cahil olma, konuştukça batıyorsun." diye konuştu.

"Bu sefer devlet kemer sıkacak"

Cumhurbaşkanı olduğu takdirde köylüye çok büyük destekler vereceğini belirten İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Çiftçiye mazotu 3 liraya vereceğiz. Ben köylü çocuğuyum. Ama sadece köylü çocuğu olmakla ülkeyi yönetemezsin. Yanında bir de diploman olacak. Gerçi ikide bir diploma deyip durmamak lazım. Olan var olmayan var. İnsanın canı çeker sonra. Ben de eski bir Tokatlı olarak bir şey istiyorum. Burada 6 ay askerlik yaptım. Şimdiye kadar Türkiye’de hep vatandaş kemer sıktı. Şimdi bunu değiştiriyoruz. Bu sefer devlet kemer sıkacak. Saray yok, 3 bin koruma yok, yazlık saray yok. Asla oraya gitmeyeceğim. Marmaris’teki 300 odalı yazlık sarayı engelli çocuklara vereceğim. Bir öğretmen cumhurbaşkanı olarak çocuklarla, gençlerle gönül gönüle çalışmış birisi olarak sözüm var. Bu 81 milyona da sözümdür. Yetiştirme yurtlarında kimsesiz çocuklar var. 18 yaşına kadar devlet bakıyor. 18 yaşından sonra sokağa bırakılıyor. Ben o çocukları ama devlet memuru ama işçi mutlaka devletin bünyesine alacağım. Sokağa bırakmayacağım. Asgari ücret 2 bin 200 lira, en düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. 24 Haziran’a kadar herkes 3 kişiyi ikna edecek. Tamam mı?"

"Din dersi nasıl olacak anlatayım"

Robotların 20 yıl sonra kadınların "elektronik evlat"ları olacağını ifade eden İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Dünya teknoloji olarak buraya giderken Erdoğan çıkıyor diyor ki; 'dindar ve kindar nesil yetiştireceğim'. Dindar nesil yetiştirilmesine, hiçbir itirazım yok ama o ailenin işi, aile karar verir. Bakın benim cumhurbaşkanlığımda din dersi nasıl olacak anlatayım. Muhafazakar bir aile derse ki 'haftada 2 saat din kültürü dersi benim çocuğuma yetmez, ben fıkıh istiyorum, kelam istiyorum, hadis dersi istiyorum, siyer dersi istiyorum' devlet de diyecek ki 'baş üstüne' seçmeli olarak kaç saat istiyorsa isteyene istediği kadar din dersi. Diğeri de diyecek ki 'ben din dersi istemiyorum'. Tamam sen de almayacaksın. İsteyene istediği kadar, istemeyene yok." 

Cumhurbaşkanı seçildiğinde tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağının altını çizen İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Benim projem 3B. Barışacağız. sağcı, solcu, Kürt, Türk yok. Alevi, Sünni, kadın, erkek yok. 4 Mayıs’ta parti rozetini çıkardım. Ceketimde Türk bayrağı var. Ben CHP’nin adayı olarak çıktım. Bu doğru, utanacak halim yok. Gurur duyuyorum. Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Allah’ın izni milletin isteğiyle kazanacağım onu görüyorum. Bakanlar kurulunu yaparken, cumhurbaşkanı yardımcılarını belirlerken emin olabilirsiniz hepsini CHP’lilerden yapmayacağım. Toplumu kucaklayacak şekilde yapacağım. Türkiye’yi barıştıracağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz, Merkez Bankası bağımsız olacak. Yatırımcıların önünü açacağız, yabancı yatırımlara güven vereceğiz. Türkiye bir hukuk devleti olacak. Kuralları işleyen bir devlet olacak. Sanayimizi devreye sokacağız, meralarımızı, tarım alanlarımızı atıl bırakmayacağız."

AA

Etiketler: ince, erdoğan, seçim, miting
Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Brezilya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı

    100 lira adeta 'bozukluk' oldu

    Filistinli mahkumu gözlerini kaybettikten sonra serbest bıraktılar!

    "Bu sefer devlet kemer sıkacak"

    'Pentagon, Trump'ın kararından rahatsız oldu'

    Karaman'dan üzücü kaza haberi!

    Hırvatistan'daki Türk gemisine ilişkin son durum?

    Norveç ve İsveç'ten yola çıkan 'Gazze'ye Özgürlük Filosu' Paris'te

    Meksika, son şampiyon Almanya'yı 1-0 mağlup etti

    Erdoğan: Namaz kılarken çekilmiş tek bir resmin var mı?

    Türkiye'deki milyonerlerin hesaplarında 3,6 milyar liralık altın var

    Yurtdışında seçime katılım azaldı

    KHK’lılara emsal olacak işe iade kararı

    Suruç'taki saldırı ile ilgili yeni gelişme

    'Bu düzenden memnun olan sadece bir grup var'

    İkinci elde de hem talepler hem de fiyatlar arttı

    STK’lar Suruç’a sokulmadı

    Tarihi anlaşma imzalandı

    Gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı

    Dünya Kupası maçı iki ülke arasında ticaret anlaşmasını sağladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KHK’lılara emsal olacak işe iade kararı
    Serdar Ahlatcı

    Hedefimiz Cennet olsun
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cereyan-ı umumîye kapılan safdillerin cezası nedir?
    Sinan Özden

    Hâlık-ı Kâinat’ı hatırlatan sistem: Altın Oran
    Genel

    OHAL’in ekonomik faturası da millete
    Sefa KILIÇ

    Korkuyorum Üstadım
    Adnan NACİR

    Tayy-i Mekan ve Tayy-i Zaman
    Genel

    Akşener'in katılacağı televizyon programına yasaklama
    Kübra ÖRNEK

    Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi’ni dikkatle gez
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşere tam bir bayram getirecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.