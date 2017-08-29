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30 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Bu şekilde devam edemez

29 Ağustos 2017, Salı 15:02
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliama ilişkin "Artık köklü bir çözüm bulunması lazım. Bu zulüm, bu insanlık dışı muamele, bu şekilde devam edemez. Tüm dünyanın bu konuda duyarlı olması lazım." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Maldivler Dışişleri Bakanı Mohamed Asim, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "Myanmar'da Rohingyalılara yönelik bu saldırıları ve zulmü şiddetle kınıyoruz. 25 Ağustos'ta meydana gelen bir saldırıyı kullanarak Myanmar'da Rohingyalı Müslümanlara yönelik, sivillere yönelik yapılan saldırı gerçekten kabul edilemez. Daha ilk günden biz yaptığımız açıklama ile esasen uyarıda bulunmuştuk. Neden? Daha önce de bazı saldırı ya da gelişen olaylardan sonra bunları kullanarak yine Rohingyalı Müslümanlara yönelik acımasızca şiddet uygulanmıştı." dedi. 

Güvenlik güçlerinin sivil insanlara ateş açarak birçok insanın ölmesine sebep olduğunu belirten Çavuşoğlu, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

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Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) üye ülkelerin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelerin bakanları ve temsilcileriyle de temasa geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile temasa geçip daha aktif olmaları gereğini hatırlattık ve kendilerine her türlü manevi desteği vereceğimizi söyledik." diye konuştu. 

Çavuşoğlu, söz konusu sorunun çözümüne ilişkin bölge ülkelerine önemli rol düştüğünü vurgulayarak, Endonezya ve Malezya'nın bugüne kadar Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) her türlü desteği verdiğini ve Türkiye'nin bu iki ülke ile de temas kurduğunu ifade etti.

Deniz yoluyla ülkesinden kaçmak ya da yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan Rohingyalara ev sahipliğini yapan Tayland ile de temasa geçtiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Esasen bu ülkelere de biz bugüne kadar elimizden gelen desteği verdik. Bangladeş ile temasa geçtik ve Bangladeş'e özellikle sınırdan geçmek isteyen insanlara yardımcı olmalarını rica ettik. Kendilerine, Bangladeş'e geçen Rohingyalı kardeşlerimize maddi ve manevi her türlü desteği vereceğimizi de söyledik." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, soruna köklü çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Daha önceki dönemlerde de Rohingyalılara karşı ciddi saldırılar oldu ama sorun sistematik. Yani sistematik bir şekilde burada Rohingyalı kardeşlerimiz baskı ve zulüm altında ve tehcir edilmiş." dedi. 

"Bu zulüm, bu insanlık dışı muamele bu şekilde devam edemez"

İki sene önce ramazan ayında Arakan'a gittiğini ve iftar sofrasını Müslümanlarla paylaştığını belirten Çavuşoğlu, oradaki köy ile mahallelerin bile neredeyse açık hava hapishanesi durumunda olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Myanmarlılarla birçok defa bu konuyu görüştüklerini ve Arakanlı Müslümanlar konusuna bir çözüm getirilmesini talep ettiklerini söyleyerek, "Myanmar Dışişleri Bakanı Till ile de arkadaşlarımız Türkiye saati ile bu sabah konuşup uyarıları dile getirdiler." ifadesini kullandı.

Daha önceki ziyaretinde de ülkenin genelkurmay başkanı, cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanıyla bu sorunu görüştüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Artık bu sorunu kökten çözmemiz lazım. Bu sorunu çözerken de her türlü desteği vereceğimizi dedik." şeklinde konuştu. 

Çavuşoğlu, Myanmar'da bazı ırkçı grupların olduğunu ve bunların kışkırtıcı hareketlerinin bulunduğunu belirterek, "Artık köklü bir çözüm bulmamız lazım. Bu şekilde devam edemez. Bu zulüm, bu insanlık dışı muamele bu şekilde devam edemez. Tüm dünyanın duyarlı olması lazım." uyarısında bulundu.

İslam dünyasının da duyarlı olması gerektiğini ve İİT üyesi ülkelerin birlikte hareket ederek çözüm üretmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müslüman ülke ve yöneticilerine de buradan sesleniyoruz. Bu konuda sessiz kalmayalım. Duyarlılığımızı, hassasiyetimizi gösterelim. Myanmar'a da gerekli uyarıları yapalım ve eğer samimilerse destek de olalım. BM, BMGK ve BMMYK ve Uluslarası Göç Örgütü gibi tüm kurumların artık somut adım atması gerekiyor."

AA

Etiketler: arakan, çavuşoğlu
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