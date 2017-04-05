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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bu sistemde cumhur yok sadece reis var

05 Nisan 2017, Çarşamba 23:02
ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği'nin "11. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü" İstanbul eski Baro Başkanı Doçent Doktor Ümit Kocasakal'a verildi.

Buradaki konuşmasında Kocasakal; "'Cumhur Reis' diyorlar ya bu sistemde Cumhur yok sadece 'Reis' var. Bu sistemin isim babası, 30 Mart 1997 tarihli Zaman Gazetesi'ne bakarsanız doğrudan doğruya cemaat görünümlü çetenin ele başı Fetullah Gülen'dir. Açıkça orada ismini koyuyor. Millete ait olan egemenlik milletten koparılıp, tek bir kişiye devrediliyor." dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin her yıl Cumhuriyet değerlerinin tanıtımına emek veren, demokrasi, insan hakları, hukuk devletini savunan bir aydına verdiği "Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'ne bu yıl, İstanbul eski Baro başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Ümit Kocasakal layık görüldü. Sarıyer, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve sanatçı Gülriz Sururi ve çok sayıda davetli katıldı. 

"BU BİR HÜKUMET SİSTEMİ DEĞİL, BU HÜKMETME SİSTEMİ"

Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Ümit Kocasakal, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi hazırlanan 18 maddelik anayasa değişikliğine eleştirilerde bulunarak, "Önümüze getirilen metin üniter bütünlüğümüze, milli egemenliğimize karşı küresel bir tuzaktır. Bu Amerikan emperyalizminin ve Avrupa Birliği emperyalizminin Türkiye'ye kurduğu bir tuzaktır. Bir ülkede de kurumlar, kurallar, denetim ve 550 kişilik bir meclisiniz varsa bir şey yapmak çok mümkün değildir. Bütün kuvvetler, bütün yetki tek bir kişide toplandığında bu tek kişiyi ikna etmek çok daha kolaydır. Bu değişiklikle aslında anayasamızın değiştirilemez ilkeleri fiilen değiştirilip, ortadan kaldırılıyor. Bu bir hükumet sistemi değil, bu hükmetme sistemi. Bir kişinin 80 Milyona hükmetmesinin alt yapısıdır. Bu her şeye kadir, denetimsiz, mutlak güce sahip bir kişiyi güçlendirmektir. Kağıt üzerinde sanki bir denetim varmış gibi gösterip, fiilen bunu imkansız kılmışlar. Söylediklerinin aksine 'vesayet odakları gidiyor, vesayet kalkıyor' yalanları altında tek bir kişinin 80 milyon üzerinde vesayeti sağlanmaya çalışılıyor. 'Cumhur Reis' diyorlar ya bu sistemde Cumhur yok sadece Reis var. "

"BU SİSTEMİN İSİM BABASI FETULLAH GÜLEN'DİR"

Kocasakal, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' nin isim babasının Fetullah Gülen olduğunu iddiasında bulunarak, "Bu sistemin isim babası, 30 Mart 1997 tarihli Zaman Gazetesi'ne bakarsanız doğrudan doğruya cemaat görünümlü çetenin ele başı Fetullah Gülen'dir. Açıkça orada ismini koyuyor. Millete ait olan egemenlik milletten koparılıp, tek bir kişiye devrediliyor.Kimler 'evet' diyor diye bir bakın. FETÖ 'evet' diyor. Adını koymuş. Tabi bu burnunu çekmekten aciz kişinin aklı değil o. Kimin kucağında oturuyorsa onun aklı. İmralı'daki terörist başı 'evet' diyor. Hüda-Par 'evet' diyor. Barzani 'evet' diyor" ifadelerini kullandı.

DHA

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