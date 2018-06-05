'Bu toplumsal talep (bedelli askerlik) 24 Haziran'dan sonra değerlendirilecektir'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, seçim arifesinde bedelli askerliğin gündemde olmadığını belirterek, gündemde olsa da Meclis kapalı olduğu için yapabilecek bir şey bulunmadığını, ancak bu toplumsal talebin 24 Haziran'dan sonra değerlendirileceğini belirtti.

Kurtulmuş, bedelli askerlik ile ilgili toplumsal talebin oluştuğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Bir önceki bedelli askerlik uygulamasında da çok katkım vardı. Herkes bedelliye karşı çıkarken ben toplumda böyle bir talep olduğunu ve bunun yerine getirilmesinin doğru olacağını ısrarla söylemiştim. Seçim arifesinde bedelli gündemde değil; gündem de olsa da Meclis kapalı olduğu için yapabilecek bir şey yok. Ancak, bu toplumsal talep 24 Haziran'dan sonra değerlendirilecektir." ** Tıklayınız: Yıldırım'dan 'bedelli askerlik' konusuna ilişkin yeni açıklama Bedelli askerlik gündemden düşmüyor AA

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