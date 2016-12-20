Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Suriye zirvesi için Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Büyükelçisi Karlov'un suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Türk halkı gerçekleri görüyor. Rusya da bu saldırının amacını gayet iyi biliyor. Saldırı Rusya'yı, Türkiye'yi ve iki ülke ilişkilerini hedef almıştır. Birçok alanda işbirliği ve irade ortaya koyan Türkiye ve Rusya ilişkilerini bozmaya yönelik bir saldırıdır. Bu tür alçak saldırılar bizim ilişkilerimizi bozamaz. İlişkilerin güçlenmesinin bölge için önemini biliyoruz. Halep sürecinde Rusya'nın tutumunu takdir ettiğimizi vurgulamıştık" şeklinde konuştu.

"Ortak bir komisyon kurma talebi kabul edildi"

"Bu saldırı iki ülkenin işbirliğini bozmaya yöneliktir" diyen Çavuşoğlu, "Öncelikle Karlov'un eşine ailesine başsağlığı diliyorum. Dost Rus halkına da gönülden başsağlığı diliyoruz. Karlov iyi bir diplomattı. Zor günlerde gerçek bir diplomat olduğunu herkese gösterdi. Sadece iyi bir diplomat değil, iyi bir dosttu. Benim için kişisel bir dosttur. Bunun arkasında ne var, bunu birlikte ortaya çıkaracağız. Putin'in ortak bir komisyon kurma talebini Cumhurbaşkanımız hemen kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.