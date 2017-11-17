Bülent Arınç'tan çok konuşulacak açıklama!

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yaşlı ve hasta tutuklular ile ilgili yaptığı basın toplantısına cevaben yayınladığı yazılı açıklamada çok çarpıcı ifadelere yer verdi.

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Sezgin Tanrıkulu’nun Manisa’da FETÖ’den tutuklu bulunan 81 yaşındaki Mustafa Türk ile ilgili yaptığı basın toplantısı üzerine bir açıklama yayınladı. Arınç, Tanrıkulu’na ve sosyal medyada yer alan “Mustafa Türk’ü Bülent Arınç’a sorun” şeklindeki haberlere cevaben yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AKP yönetimine uyarılarda bulundu.

Arınç, Mustafa Türk ile ilgili iddialara yönelik, “15 Temmuz öncesi için kendisinin Fethullah Gülen’i sevdiğine, saydığına şehadet ederim ! Ve yine şehadet ederim ki, 40 yıllık tanışıklığımız süresince, kendisinin en ufak bir kötülüğüne, devlete ve millete karşı su-i kastına şahit olmadım ! Kendisi hakkında kimseden en ufak kötü bir söz de duymadım! Darbeyle uzaktan yakından ilgisi ve alakası olmayan Mustafa Türk’ün 15 Temmuz öncesi Gülen’i sevip sayması ve sadece öncülük ettiği eğitim faaliyetlerine kendi imkanları dahilinde destek vermesi suç ise, bu ülkede bu suça ortak olmamış insan bulmak neredeyse imkansızdır!” açıklamasında bulundu.

Arınç, Darbe ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını iddia ettiği Mustafa Türk gibi isimlerin darbe girişimi ile ilişkilendirip mağduriyetler oluşturmanın “2019’da siyaseti Erdoğan’sız ve AK Parti’siz dizayn etmek ve nihayetinde arzuladıkları ‘rövanşa’ erişmek” olduğunu açıkladı. Arınç kendisinin bu oyunu gördüğünü ve planı bildiğini belirttiği açıklamasına “Ve fakat iş o ki, bu planın nihai hedefindeki insanlar bu oyunu göremiyor, bu planı bozmak için adım atamıyorsa, onun sorumlusu ben değilim! Ve kimsenin cürmünü, sorumluluğunu yüklenecek de değilim” şeklinde devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte Bülent Arınç’ın çok konuşulacak açıklaması: