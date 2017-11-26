'Bundan sonra 1 santimetre dahi kaçak yapı yapılamayacak'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü ziyaretinde yaptığı konuşmada, geçen yıl aralık ayında Bursa'ya geldiğinde 74 müjde verdiğini anımsatarak, bugün de 23 müjdeyle geldiğini bildirdi.

"1 santimetre dahi kaçak yapı yapılamayacak"

Uludağ'da 15 Aralık'ta Uludağ Milli Parkı ile ilgili büyük bir çalıştay düzenleyeceklerine dikkati çeken Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Uludağ’ın yeni projeleriyle ilgili temel atacağız. Uludağ Milli Parkı'nda çok büyük değişiklikler yaptık. Orman köşkleri yaptık, çok ilgi görüyor. Uludağ'da adam küçük bir kulübe yeri için izin almış ama oraya kaçak olarak koca otel yapmış. Kaçak olanların hepsini yıktık. Hatta kendini güçlü sananlar oldu. 'Benimkini kimse yıkamaz' diyenler oldu ama hepsini yıktık. Uludağ’da bundan sonra her şey plana göre yapılacak. 1 santimetre dahi kaçak yapı yapılamayacak. Ayrıca orada yapılacak otellerin tipini yarışmalarla belirleyeceğiz. Burası çok turist alan bir bölge."