Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Şu ana kadar Afrin bölgesinin 4'te 3'ünde kontrolü sağladık." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

"O teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkartacağız"

Erdoğan, "Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Şu ana kadar Afrin bölgesinin 4'te 3'ünde kontrolü sağladık." dedi.

"Adam terör örgütüne envai çeşit silah veriyor bir kuruş almadan. 5 bin tır silah gönderdiler, 2 bin kargo uçağıyla silah gönderdiler. Terör örgütü bunlara para mı veriyor?" diyen Erdoğan, "Biz bunlara 'Paramızla bize silah verin' dedik, 'Kongreden izin yok' dediler. Vicdansızlar. Biz paramızla alamıyoruz, terör örgütlerine bedava veriyorsunuz. Ondan sonra da 'Biz terörün yanında değiliz' diyorsunuz. Nasıl yanında değilsiniz? Bunlar ne? Bunları neyle izah edeceksiniz?" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Amerika eğer teröre karşı bizimle gerçekten birlikte çalışmak istiyorsa işte Fırat'ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartarak bu işe başlamalı. Biz o teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkartacağız." dedi.

"İdlib'de gözlem noktalarımızı genişletip bir yandan Münbiç'e yöneleceğiz"

"Bir yandan İdlib tarafındaki gözlem noktalarımızı genişletip tahkim edecek, diğer yandan da Münbiç'e yöneleceğiz." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda 780 bin kilometrekare, buna bile göz diktiler. Kimlerin göz diktiğini biliyorsunuz. PKK göz dikti, kendine göre bazı parseller yaptı, ondan sonra korkunca da 'Bizim oralarda böyle bir hesabımız yok' dedi. Vicdansızlar, hepinizin planları, programları elimizde. Bunların hepsini çıkarıyoruz. Nasıl Feto'nunkileri çıkartıyorsak, bunları da çıkartıyoruz."