‘Bunun adı vicdansızlık, ahlâksızlıktır’

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, işkence sonucu vefat ettiği iddia edilen Öğretmen Gökhan Açıkkollu olayını gündeme taşıdı.

Kılıçdaroğlu, “Öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun işkence ile öldürüldüğünü söylemiştim. İstanbul Başsavcılığı açıklama yaptı, işkence görmemiştir dedi. Avukat diyor ki en az 15 kişiyi gördüm, işkence yapılıyordu… Sen savcı olarak bu avukatı çağırıp niye sormuyorsun? Köprüde askerin boğazını keserek linç ettiler. Sarayda dedim ki, bu da suçtur, yakalanıp yargı önüne çıkarılması lazım. Bana Bahçeli de, Erdoğan da, Yıldırım da söz verdi; talimat vereceğiz. Tam tersi oldu, KHK ile bunlar hakkında tahkikat yapılmaz diye karar çıkardılar. Bunlar Müslüman mı? Bunlarda insan sevgisi var mı? Gökhan Açıkkollu’nun otopsi raporlarını neden açıklamıyorlar. Madem işkence yapılmadı bütün dünya öğrensin. Ortada bir suç varsa yargılayıp hapse atarsın. İşkence ne demek? Bunun adı vicdansızlık, ahlaksızlıktır. Sevgili savcı, niye açıklamıyorsun? Açıklayamıyorsun. Avukatı çağırıp ifadesine bile başvurmuyorsun” ifadelerini kullandı.