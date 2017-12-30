"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

'Büyüme yüzde 11 ise, bu rakam ne ?'

30 Aralık 2017, Cumartesi 13:33
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirerek, "Büyüme yüzde 11 ise, bu rakam ne ? Ankara'da oturanların vicdanı yok. Biz asgari ücreti net 2 bin lira yapacağız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Adana İl Kongresi'ne katıldı. Mevcut İl Başkanı Aydan Barut ile CHP Adana eski milletvekili Sedat Doğan'ın aday olduğu kongrede konuşan Kılıçdaroğlu, 2019'un çok önemli olduğunu hatırlatıp, destek istedi. Asgari ücretin 1603 lira, evli 3 çocuklu işçinin eline geçecek paranın ise 1709 lira olacağını  belirten Kılıçdaroğlu, hükümete eleştirilerde bulundu. CHP iktidarında asgari ücretin net 2 bin lira olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Asgari ücret net 2 bin lira olsun' dedik. 'Net 2 bin lira olursa asgari ücretli ailemiz borç harç, kıt kanaat geçimini sağlar' dedik. Maden yüzde 11 büyüme var, verdiğin rakam ne o zaman ? Evli 3 çocuk sahibi işçinin eline net 1709 lira geçecek. Ankara'da oturan beylere soruyorum. Siz 1709 lira ile geçinebiliyor musunuz?  Sizler binlerce para alıyorsunuz, asgari ücretliye gelince evli 3 çocuklu aileye 1709 lira ile geçin diyorsunuz. Otobüse binecek para lazım, çocuğunu okula gönderecek para lazım. Ankara'da oturanların vicdanı yok. Asgari ücret 1500 lira olmalı dediğimizde 'Parayı nerden bulacaksın?' dediler.  Sen her türlü lüksü yaşarsın asgari ücretliye gelince parayı nerden bulacaksın diyeceksin. Ağalardan beylerden keseceğim asgari ücretliye net 2 bin lira vereceğim. Sözüm söz."

DELEGE HESABI YAPANLAR İSTİFA ETSİN

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerine kişisel hesap içerisinde olmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bir CHP'li çıkar 'Ben ne olacağım?' derse derhal CHP'den istifa etsin. Bizim kapımız bunlara kapalı. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Derhal istifa etsin. Ayrıca Adana milletvekillerine sesleniyorum önümüzdeki günlerde siyasi partilerdeki delege sisteminin kaldırılması ile ilgili TBMM'ye kanun teklifi verin. Birbirine sırtını dönenler bu partide hiçbir yere gelmeyecek. Kurultaydan sonra tüzük kurultayı yapacağız. Herkesin her telden konuştuğu değil herkesin Türkiye'nin sorunları konuştuğu bir tüzük yapacağız ve herkes aynı dili konuşacak." dedi.

15 Temmuz darbe girişimine hep beraber karşı çıktıklarını da anlatan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz'a karşı çıktık hep beraber niye karşı çıktık demokrasiyi yok ettikleri için silahla demokrasiye müdahale ettikleri için. Şehit ve gazilerimiz var. 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra OHAL ilan edildi. Bugün geldiğimiz noktada kimsenin FETÖ ile mücadele ettiği yok. Daha 15 Temmuz'dan 1 gün sonra yaptığım konuşmada devlete yakışır bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledim. Bugün geldiğimiz noktada devlet 1 kişinin tek eline teslim edilmiştir. Bugün Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Ben bunu söylediğimde kıyamet koptu. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirlerse o ülkede yargı bağımsızlığı yoktur. Dünyanın bütün demokrasilerinde kimin suçlu olup olmadığına hakim karar verir. 20 Temmuz sonrası artık Türkiye'de kimin suçlu olup olmadığına önce birileri karar veriyor. Onun hakkında soruşturma açılıyor hemen.  Bu ülkenin mazlumlarının hakkını kim savunacak? Açlıktan ölen bebeğin hakkını kim savunacak? Sırtında çocuğunun cesediyle onlarca kilometre giden babanın hakkını kim savunacak? Bunları deyince bizi suçluyorlar. Biz bir davanın insanlarıyız. Biz hukuktan, aştan ve işten yanayız. Bizim mücadelemiz şahsi bir mücadele değildir. Bizim mücadelemiz Türkiye'nin bekası mücadelesidir. Onun için bütün insanlar kim kendisini nasıl tanımlıyorsa, nasıl görüyorsa, nasıl bayrağımız bir ise demokrasimizde bir olmalıdır. Demokrasimizi büyütmeliyiz. Gece yarısı hakim değiştiriyorlar. Neymiş benimle ilgili açılan tazminat davalarına başka bir hakim atıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu çekinecek bir daha laflar etmeyecek. Siz kim oluyorsunuz da beni korkutmayı cesaret ediyorsunuz? İster hakimi ister savcıyı değiştir. Ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Sen hakiminle savcınla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Hakiminle savcınla gel kiminle gelirsen gel çekinmeyiz korkmayız. Cesaretin varsa çıkarsın karşıma. Çıkamaz cesaretin yoktur. Size söz veriyorum bir milim bile geri adım atmayacağız. Sadece siz değil sizin feriştahınız gelse bize bir milim adım geri adım attıramayacak. Bu ülkenin mazlumlarının hakkını hukukunu adaletini kim savunacak?"  diye konuştu.

2019'DA BÜTÜN HER YERİ ALACAĞIZ

Kavgadan yana olmadıklarını da belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Eğer siz mercimeği, nohudu dışarıdan ithal ediyorsanız düşünmeniz lazım. 15 yıl Türkiye'yi bu hale getirdi. İcra daireleri tıka basa dolu. Önümüzdeki süreç hepimizin oturup düşünmesi lazım. Biz kavgadan yana değiliz. Biz oturup uygar insanlar gibi düşünmekten yanayız. Bu ülkeye huzuru ve barışı getirecekseniz güçlü bir devlet olması lazım. Kini, öfkeyi beslerseniz bu doğru değildir. Komşumuzun kimliğini, inancını sorgulamaya başladık. Siyasetin derdi üretme olmalıdır. Başka yerde düşman aramaya gerek yok bütün dünyayı kendimize düşman ilan ettik. Suriye de akan kanın sorumlusu kim ? Düşünmesi lazım herkesin. 2019'da bütün her yeri alacağız. Sosyal demokrat yönetim nasıl oluyormuş göreceksiniz. İzmir'i, Tekirdağ'ı, Burdur'u gidip görün. Biz bütün illeri alınca herkes kazanacak. Bizim projelerimizin kaybedeni yok. Demokrasiden yana olan bütün güçler bir arada olmak zorundadır. Kendimiz için değil çocuklarımız için. Otoriter yapıdan yana olanlar istediği yerde olabilir. 2019'da demokraside birleşmek zorundayız."

Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye'nin 15 yılda geldiği nokta

Türkiye'nin 15 yılda geldiği noktayı değerlendiren Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kenan Evren ve yaptıklarına bir de Erdoğan ve arkadaşlarının yaptıklarına bakın hiçbir farkı yok. O dönem sıkı yönetim bildirileri yayınlanıyordu şimdi KHK yayınlanıyor. Bu ülkenin dinamik güçleri var. Bu ülkenin aydınları var. Biz asla ve asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Bedel mi ödenecek gerekirse ben o bedeli ödeyeceğim. Bedel ödemekten kaçınmayıp çekinmeyeceğiz. Bu ülkenin insanı baskıdan bıktı. Kapanan iş yeri sayısı açılandan fazla. Birisinin buna dur demesi lazım. Biz bir konuşuyoruz onlar yüz konuşuyor. Milletvekilleri, gazeteciler, STK yöneticileri hapisteyse o ülkede demokrasi yoktur. Ülke 20 Temmuz darbe sürecini yaşamaktadır. Bizim mücadelemiz işsizin mücadelesidir. Çiftçinin mücadelesidir. Bizim mücadelemiz hapisteki milletvekilleri mücadeledir. Parti içerisinde asla kavga istemiyorum. Hedefimiz bellidir. Biz 4 yılda yoksulluğu, terörü bitireceğiz. 4 yılda bu ülkeyi dünyanın en saygın ülkeleri haline getireceğiz. 5 yılda değil. Bizim işimiz kolay iş değil. Metronun kilometresini İzmir 50 milyona, Ankara 100 milyona, İstanbul 150 milyona yapıyor. Bütün mesele kul hakkı yememekte."

ŞEHİT BABASINI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda kongrede 2 aday olduğunu hatırlatıp, kaybedenin kazanın eline kaldırıp, 'Emrindeyim' demesi gerektiğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, kongrenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören bir şehit babasının ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

DHA

Etiketler: asgari ücret, kılıçdaroğlu
Okunma Sayısı: 455
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    305. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Katar'da darbe girişimi' iddiaları ile ilgili açıklama

    ''Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı''

    TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

    Dünyanın en uzun 3'üncü duvarının yarısı tamamlandı

    'Mahkeme kararı aranmaksızın' ad ve soyadlarda ''düzeltme'' başladı

    'Büyüme yüzde 11 ise, bu rakam ne ?'

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem

    Kof hamaset yapanlar nerede?

    Reina saldırısının failleri hakim karşısında

    İsrail askerleri tarafından yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

    "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

    Aranan 1187 kişi yakalandı

    Adalet beklerken zam geldi

    AİHM durumun farkında değil

    Suriye’deki savaşta 2017 bilançosu

    Hollanda'daki gündem olan 'gerilim' ile ilgili yeni gelişme

    Liselere geçiş sınavının tarihi açıklandı

    "Bu, tahliyeyi önleme operasyonudur"

    SSM'den S-400 ile ilgili açıklama: Haber ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor

    Mesai bittiği için cezaevinden çıkamadılar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ergenekon hâkiminin tarihî uyarıları
    Genel

    AİHM durumun farkında değil
    Süleyman KÖSMENE

    Maksadını aşan bir makale
    Genel

    Adalet beklerken zam geldi
    Mehmet ÇETİN

    Her sabah bir melaike çağırıyor: “Yine bir muhasebe vakti geldi!"
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Fitneyi ateşleyip daha da yaygınlaştırır
    Genel

    "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
    Genel

    Aranan 1187 kişi yakalandı
    Ali FERŞADOĞLU

    İktisatsız ve adaletsiz davrandığımızdan musîbetleri çekmiyor muyuz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.