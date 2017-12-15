Canikli'den bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Şu an itibarıyla gündemimizde bedelli askerlik konusu yok, bunu çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bedelli askerlikle ilgili bir soruyu yanıtlayan Canikli, şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla gündemimizde bedelli askerlik konusu yok, bunu çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz ortamda zaten böyle bir uygulama doğru da olmaz çünkü çok ciddi bir mücadele yürütülüyor. 10 yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem, beş yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem ama şunu söylüyorum biraz daha açmak açısından; öngörülebilir bir zaman dilimi içerisinde yani şu an itibarıyla, içinde bulunduğumuz an, dönem itibarıyla böyle bir çalışmamız, böyle bir düşüncemiz yok."