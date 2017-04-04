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Çavuşoğlu: Avrupalılara, 'Aptalca hareketleriniz bize oy getirdi' dedim

04 Nisan 2017, Salı 20:08
Isparta'da çeşitli temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum ve Kerkük'te referandum konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Isparta'da Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen işadamları ve STK temsilcileri toplantısına katıldı.

Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, 16 Nisan referandumuna ilişkin Avrupa'nın tavrını eleştirdi. Avrupa ülkelerinin 'hayır' çıkması için çok çalıştığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olduklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu: 

"Ama ayakları biraz yere basmaya başladı ve sakinleşmeye başladılar. Şimdi kendilerini 16 Nisan sonrasına hazırlamaya başladılar. Neden biliyor musunuz? Çünkü anket yaptırıyorlar ve anketlerde 'evet' oyunun yüzde 60'ın üzerine çıktığını görünce çaresizlik içinde kabul etmeye başladılar.

'GEÇEN BRÜKSEL'DEYİM, 'OOO YÜZDE 60'A VARDINIZ BİZİM ANKETLER BÖYLE SÖYLÜYOR' DEDİLER'

Geçen Brüksel'de dışişleri bakanları toplantısına gittim, oradaki Avrupa'nın belli başlı ülkelerinin dışişleri bakanları 'Ooo yüzde 60'a vardınız bizim anketler böyle söylüyor' dedi.

'AVRUPALILAR DA AYNI KILIÇDAROĞLU GİBİ İÇERİĞİNİ HİÇ OKUMAMIŞLAR'

Onlara 'Sayenizde sayenizde, katkılarınız da oldu, aptalca hareketleriniz bize oy getirdi' dedim. Yani bunlar aynı Kılıçdaroğlu gibi içeriğini hiç okumamışlar. İhtiyaç da duymuyorlar. O yüzden içindeki bilgileri bilmeden hep eleştiriyorlar" dedi."

ÇAVUŞOĞLU'NDAN KERKÜK'TE REFERANDUM YORUMU: BURADA BİR ŞEYLERİN DÖNDÜĞÜ GERÇEK

Bakan Çavuşoğlu,  Isparta Valiliğini ziyareti sonrasında BU sefer de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kerkük Meclisi'nin referandum kararına ilişkin Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Bu Kerkük Meclisi'nin kararı değil. Meclis'e katılanların hepsinin kararı değil. Araplar, Türkmenler bu karara katılmadı. Buradaki karara baktığımız zaman Kerkük Meclis'i referanduma gidilsin kararı vermiyor. Öyle bir yetkisi de yok zaten. Türkmenlerin ve Arapların katılmadığı Meclis Bağdat yönetiminden diyor ki, 'burada bir referandum yap.' Buranın geleceği ile ilgili. Bu konuda kararı verecek olan Bağdat yönetimidir. Meclis kendiliğinden burada bir referandum kararı alamaz. Burada bir şeylerin döndüğü gerçek.

DHA

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  • Kim doğru

    05.04.2017 08:08:32

    Güzel plandı ama o konularda hakkınızı yememek lazım plan üstüne planda iyisiniz herşey oy'dan ibaret sizin için zaten.

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