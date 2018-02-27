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Çavuşoğlu: Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız

27 Şubat 2018, Salı 17:40
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Salih Müslüm) Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada mahkeme kararları da var, kırmızı bülten de var." dedi.

"Çekya mahkemelerinin Salih Müslüm'ü serbest bırakması esasen Avrupa ülkelerini birçoğunun terörle mücadele konusundaki samimiyetsizliğinin bir göstergesidir." diyen Çavuşoğlu, ortada mahkeme kararları bulunduğunu, İnterpol'ün de kırmızı bülten yayınladığını hatırlattı.

"Mahkeme savcının tutuklama talebine rağmen serbest bıraktı"

Çavuşoğlu, İnterpol'ün merkezinin, Çekya ofisinin ve Ankara ofisinin bildirimleri zamanlıca yaptığını kaydederek şunları söyledi:

"Mahkeme kararından sonra kırmızı bülten yayınlandı. Mahkeme kararları da ortada. Kızılay Güvenpark'taki terör saldırısı dahil, Türkiye'deki terör saldırılarından sorumlu bir kişi. Bu konuda mahkeme kararı var sorumlu olduğuna dair. Dolayısıyla hukuka uygun bir işlem yapıldı ama mahkeme savcının tutuklama talebine rağmen serbest bıraktı 'Avrupa sınırlarının dışına çıkamaz' kararıyla."

Avrupa içinde isteyenin istediği yere gidebildiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Ama biz süreci takip ediyoruz." diye konuştu.

"İşin peşini bırakmayacağız. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız"

Bu gözaltıdan sonra da her türlü temasta bulunduklarını ifade eden Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak nota verdiklerini, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının da girişimlerde ve iade talebinde bulunduğunu ancak mahkemenin serbest bırakma kararı verdiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Mahkemenin bu kararı her şeyin bittiği anlamına gelmez. İşin peşini bırakmayacağız. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada kırmızı bülten var, mahkeme kararları da var. Sadece Salih Müslüm için geçerli değildir. Bundan sonra teröristlerin hiçbirinin peşini bırakmayacağız. İster FETÖ olsun, ister YPG ister PKK fark etmez, hepsinin peşindeyiz. Salih Müslüm'ün de her zaman ensesindeyiz. Bundan sonra ona rahat hayat yok. Hukuk çerçevesinde gerekeni yapacağız."

AA

Etiketler: çavuşoğlu, salih müslüm
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