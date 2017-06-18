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Çavuşoğlu: Bu iş, diyalog yoluyla, barış yoluyla, saygı yoluyla çözülür

18 Haziran 2017, Pazar 18:25
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin "Neticede bir iddia var, suçlama var. Karşı taraf da bunu red ediyor. Atılması gereken hangi adım varsa diyalog yoluyla, barış yoluyla bu iş çözülür." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Neticede bir iddia var, suçlama var. Karşı taraf da bunu red ediyor. O zaman en kolay formül nedir? Detaylar nedir, belgeler nedir, deliller nedir ortaya koyun, sonra oturup birlikte konuşalım ve atılması gereken hangi adım varsa diyalog yoluyla, barış yoluyla, saygı yoluyla bu iş çözülür." dedi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Makedonya'da mevkidaşı Nikola Dimitrov ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin henüz çözülmediğine değinen Çavuşoğlu, böyle bir krizin meydana gelmesinden dolayı duyduklarını üzüntüyü dile getirdi.

"Körfez birliğinin iş birliği gerçekten hem bölge hem de bizim için hayati derecede önemli. Kendi aralarındaki kardeşlik, birlik, beraberlik gerçekten önem arz ediyor." diyen Çavuşoğlu, bölgenin karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlara yönelik ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Bu sorunun çözülmesi lazım. Sorunun çözümü esasen basit. Katar’a yönelik iddialar var, suçlamalar var. Katar’da bunları kesin bir dille red ediyor. Kaldı ki biz de insanlara yönelik böyle bir ambargonun doğru olmadığını söyledik. Bu taraf tutmak anlamında değil yanlışı kim yapıyorsa bunu söylemek lazım." dedi.

Katar’ın teröre destek verdiği yönündeki suçlamalara Türkiye’nin katılmadığını daha önce söylediklerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Neticede bir iddia var, suçlama var. Karşı taraf da bunu red ediyor. O zaman en kolay formül nedir? Detaylar nedir, belgeler nedir, deliller nedir ortaya koyun, sonra oturup birlikte konuşalım ve atılması gereken hangi adım varsa diyalog yoluyla, barış yoluyla, saygı yoluyla bu iş çözülür." ifadelerini kullandı.

Ambargolarla değil belgeleri ortaya koyarak konuşmakta fayda olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, her ne kadar uygulanmasa da insanların günlük hayatına yönelik tedbirleri de doğru bulmadıklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ziyaretlerimiz bu anlamda gerçekten çok faydalı oldu. Hem arabuluculuk yapan Kuveyt’i dinleme fırsatımız oldu, hem Katar’ı sorunun bir tarafı olan, hem de Suudi Arabistan’ı dinleme fırsatımız oldu ve düşüncelerimizi, temennilerimizi bu ülkelere aktarma fırsatımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türk milletinin mesajlarını da tüm bu dost ve kardeş ülkelere anlatma fırsatımız oldu. Biz uluslararası alanda da çabamızı sürdüreceğiz. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatının zirve başkanlığını yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu başkanlığı bizzat yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası alandaki çabalarını herkes görüyor. Hem Suudi Arabistan hem Katar bunun için müteşekkir olduklarını söylediler ama bundan sonra da bu sorunun çözülmesi için çabalarımızı samimi bir şekilde sürdüreceğiz.İnşallah netice alırız çünkü beklemediğimiz bir kriz ve bizi üzen bir kriz. Çözülmesinden de büyük bir mutluluk duyacağız."

AA

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