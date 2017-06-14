Çavuşoğlu Katar'ın ardından Kuveyt'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi.

Eski Doha Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu ve Zeybekci'yi Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katar Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü İbrahim Fahri ve diğer yetkililer karşıladı.

Çavuşoğlu ve Zeybekci'nin, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler istişare edilecek.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladıkları ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.