Çavuşoğlu'ndan Katar açıklaması: Ramazan sonuna kadar..

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar kriziyle ilgili konuştu. "Katar krizinin barışçıl şekilde çözülmesi için çabalarımız devam edecek" diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahreyn Dışişleri Bakanı'na Katar krizinin, Ramazan bitmeden sona erdirilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

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