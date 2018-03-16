Çavuşoğlu'ndan Kazak gazeteciye: FETÖ'cü gibi gördüm sizi

Astana zirvesi kapsamında Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları basın mensuplarının karşısına geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir gazetecinin kendisine yönelttiği Afrin sorusuna çok sert tepki verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Terörle mücadele etme bahanesi ile sivillerin öldürülmesine karşıyız biz. Terör örgütleri, teröristler nerede olursa olsun etkisiz hale getirilmelidir” dedi.

“Siviller konusunda herkesin azami hassasiyet göstermesi gerekiyor”

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yürütülen operasyonlarda farklı stratejiler uygulanması gerektiğine değinen Bakan Çavuşoğlu, “Teröristleri etkisiz hale getirme konusunda özelikle sivillerin ağırlıkla yaşadığı bölgelerde değişik stratejilerimizin olması lazım, yani sivillerin etkilenmemesi gerekiyor. Doğrudan o teröristleri hedef almamız lazım, onları etkisiz hale getirmemiz lazım. Özelikle teröristler ve sivillerin ayrışması konusunda da yine etkin bir stratejimizin olması lazım, özelikle teröristlerin baskısı altına olunan yerlerde, yani teröristlerden korkan insanların, teröristleri uzaklaştırmasını beklememek lazım, bizim kendi stratejilerimizin olması lazım. Tüm teröristlerin İdlib’e gitmesine de karşıyız, çünkü orada sivil halka, muhalefete ve hepimize tehdit oluşturuyorlar. Dolayısı ile siviller konusunda herkesin azami hassasiyet göstermesi gerekiyor. Doğrudan teröristleri hedef almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“FETÖ’cü ağzı ile sorulan sorulara cevap vermiyorum”

Basın toplantısı sırasında bir yerel gazetecinin kendisine yönelttiği, “Afrin operasyonu Suriye’nin toprak bütünlüğüne tehdit değil mi?” sorusuna sinirlenen Çavuşoğlu, “Kim olduğunuzu bilmiyorum. Sizi FETÖ’cü gibi gördüm. Ben FETÖ ağzıyla sorulan sorulara cevap vermiyorum” şeklinde cevap verdi. Olayın ardından basın toplantısı sona erdi.