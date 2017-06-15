Çavuşoğlu’ndan körfez krizi açıklaması: Tarafsızlığımızı koruyoruz ama

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Katar krizine" ilişkin, "Türkiye olarak amacımız bu krizin bir an önce çözülmesidir.

"KRAL SELMAN'DAN BEKLENTİMİZ, BU SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE ÖNCÜ OLMAK"

Sorunlar olabilir ama sorunları çözmek için bu kadar ileri giden adımları atmaya gerek yok. Tarafsızlığımızı koruyoruz ama yanlış olanı da çekinmeden söylüyoruz. Sorunun çözümüne katkı sunmaya çalışıyoruz. Arzumuz Körfez İşbirliği Konseyi içinde sorunun tarafı olan ülkelerin bir araya gelerek sorunu açık açık nereden geliyor ne isteniyor bunun konuşulması lazım. Suudi Arabistan'dan beklentimiz Kral Selman'dan beklentimiz, bu sorunun çözümünde öncü olmak. Amacımız çözüme katkı sağlamak ama çözüm için de sorun nedir, çözüm nedir deliller nedir ortaya konulması lazım ki bu işler çözülsün. Bize göre ambargo, kısıtlama ya da bu kadar ileri giden yaptırımlar ile sorun çözülmez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Katar krizine" ilişkin, "Körfez krizinden rahatsızlık duyduğumuzu hiç saklamadık. Kardeş ülkeler arasında böyle bir sorunun olmasını hiç arzu etmezdik. Ortada bir De facto durumu da var. Bu sorunun çözülmesi için hem düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Tarafsızlığımızı koruyoruz ama yanlış olanı da çekinmeden söylüyoruz.Sorunun çözümüne katkı sunmaya çalışıyoruz. Kuveyt'i ziyaret ettim. Yarın da kısmet olursa Mekke'ye giderek Suudi Arabistan ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bir şekilde kardeşler ardasındaki bu sorunun çözülmesi ve sürecin atlatılması için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"ABD İLE KATAR'IN 12 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYA İMZA ATMASI"

ABD ile Katar'ın 12 milyar dolarlık anlaşmaya imza atmasına ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Her ülke kendi savunma sistemini güçlendirmek için anlaşmalar yapabilir. Sanırım F-15 'ler ile ilgili bir anlaşma ben de Katar'da iken bunun haberini aldım" dedi.

"SORUNLAR OLABİLİR AMA SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN BU KADAR İLERİ GİDEN ADIMLARI ATMAYA GEREK YOK"

Çavuşoğlu, "Türkiye olarak amacımız bu krizin bir an önce çözülmesidir. Ramazan ayında hiç beklenmedeki bir şekilde 4 ülkenin Katar'a karşı aldığı bu kararlar ambargo doğru adım değildi. Sorunlar olabilir ama sorunları çözmek için bu kadar ileri giden adımları atmaya gerek yok. İnsanların günlük hayatını etkileyen gıda ilaç gibi konularda da karara alınmaması gerekiyordu. Neticede ortada bir sorun var. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak lazım. Arzumuz Körfez İşbirliği Konseyi içinde sorunun tarafı olan ülkelerin bir araya gelerek sorunu açık açık nereden geliyor ne isteniyor bunun konuşulması lazım. Bunlar konuşulmadan radikal kararlar alındı" açıklamasında bulundu.

"KRAL SELMAN'DAN BEKLENTİMİZ, BU SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE ÖNCÜ OLMAK"

Türkiye'nin "Katar krizi"nin çözümüne ilişkin Suudi Arabistan'dan beklentilerine değinen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Körfez İşbirliği içinde Arap, İslam dünyasında Suudi Arabistan önemli bir ülke. Suudi Arabistan'dan beklentimiz Kral Selman'dan beklentimiz, bu sorunun çözümünde öncü olmak. Kuveyt'in arabulucu çabaları var taraf tutmadan. Kuveyt'in çabalarını destekliyoruz.

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN 2 DEFA KUVEYT EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2 defa Kuveyt emiri ile görüştü. Diğer liderler ile de görüştü. Karal Selman ile de görüştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bölgedeki ziyaretlerimizi yarın Suudi Arabistan ile devam ettireceğiz.

AMBARGO, KISITLAMA YA DA BU KADAR İLERİ GİDEN YAPTIRIMLAR İLE SORUN ÇÖZÜLMEZ

Amacımız çözüme katkı sağlamak ama çözüm için de sorun nedir, çözüm nedir deliller nedir ortaya konulması lazım ki bu işler çözülsün. Bize göre ambargo, kısıtlama ya da bu kadar ileri giden yaptırımlar ile sorun çözülmez. Bundan sonraki süreçte tırmandırmadan yumuşama dönemine bir an önce geçmemiz lazım."