"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Çavuşoğlu’ndan körfez krizi açıklaması: Tarafsızlığımızı koruyoruz ama

15 Haziran 2017, Perşembe 19:57
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Katar krizine" ilişkin, "Türkiye olarak amacımız bu krizin bir an önce çözülmesidir.

"KRAL SELMAN'DAN BEKLENTİMİZ, BU SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE ÖNCÜ OLMAK"

Sorunlar olabilir ama sorunları çözmek için bu kadar ileri giden adımları atmaya gerek yok. Tarafsızlığımızı koruyoruz ama yanlış olanı da çekinmeden söylüyoruz. Sorunun çözümüne katkı sunmaya çalışıyoruz. Arzumuz Körfez İşbirliği Konseyi içinde sorunun tarafı olan ülkelerin bir araya gelerek sorunu açık açık nereden geliyor ne isteniyor bunun konuşulması lazım. Suudi Arabistan'dan beklentimiz Kral Selman'dan beklentimiz, bu sorunun çözümünde öncü olmak. Amacımız çözüme katkı sağlamak ama çözüm için de sorun nedir, çözüm nedir deliller nedir ortaya konulması lazım ki bu işler çözülsün. Bize göre ambargo, kısıtlama ya da bu kadar ileri giden yaptırımlar ile sorun çözülmez" dedi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Katar krizine" ilişkin, "Körfez krizinden rahatsızlık duyduğumuzu hiç saklamadık. Kardeş ülkeler arasında böyle bir sorunun olmasını hiç arzu etmezdik. Ortada bir De facto durumu da var. Bu sorunun çözülmesi için hem düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Tarafsızlığımızı koruyoruz ama yanlış olanı da çekinmeden söylüyoruz.Sorunun çözümüne katkı sunmaya çalışıyoruz. Kuveyt'i ziyaret ettim. Yarın da kısmet olursa Mekke'ye giderek Suudi Arabistan ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bir şekilde kardeşler ardasındaki bu sorunun çözülmesi ve sürecin atlatılması için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu. 

"ABD İLE KATAR'IN 12 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYA İMZA ATMASI"

ABD ile Katar'ın 12 milyar dolarlık anlaşmaya imza atmasına ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Her ülke kendi savunma sistemini güçlendirmek için anlaşmalar yapabilir. Sanırım F-15 'ler ile ilgili bir anlaşma ben de Katar'da iken bunun haberini aldım" dedi. 

"SORUNLAR OLABİLİR AMA SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN BU KADAR İLERİ GİDEN ADIMLARI ATMAYA GEREK YOK" 

Çavuşoğlu, "Türkiye olarak amacımız bu krizin bir an önce çözülmesidir. Ramazan ayında hiç beklenmedeki bir şekilde 4 ülkenin Katar'a karşı aldığı bu kararlar ambargo doğru adım değildi. Sorunlar olabilir ama sorunları çözmek için bu kadar ileri giden adımları atmaya gerek yok. İnsanların günlük hayatını etkileyen gıda ilaç gibi konularda da karara alınmaması gerekiyordu. Neticede ortada bir sorun var. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak lazım. Arzumuz Körfez İşbirliği Konseyi içinde sorunun tarafı olan ülkelerin bir araya gelerek sorunu açık açık nereden geliyor ne isteniyor bunun konuşulması lazım. Bunlar konuşulmadan radikal kararlar alındı" açıklamasında bulundu. 

"KRAL SELMAN'DAN BEKLENTİMİZ, BU SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE ÖNCÜ OLMAK" 

Türkiye'nin "Katar krizi"nin çözümüne ilişkin Suudi Arabistan'dan beklentilerine değinen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Körfez İşbirliği içinde Arap, İslam dünyasında Suudi Arabistan önemli bir ülke. Suudi Arabistan'dan beklentimiz Kral Selman'dan beklentimiz, bu sorunun çözümünde öncü olmak. Kuveyt'in arabulucu çabaları var taraf tutmadan. Kuveyt'in çabalarını destekliyoruz. 

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN 2 DEFA KUVEYT EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2 defa Kuveyt emiri ile görüştü. Diğer liderler ile de görüştü. Karal Selman ile de görüştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bölgedeki ziyaretlerimizi yarın Suudi Arabistan ile devam ettireceğiz. 

AMBARGO, KISITLAMA YA DA BU KADAR İLERİ GİDEN YAPTIRIMLAR İLE SORUN ÇÖZÜLMEZ

Amacımız çözüme katkı sağlamak ama çözüm için de sorun nedir, çözüm nedir deliller nedir ortaya konulması lazım ki bu işler çözülsün. Bize göre ambargo, kısıtlama ya da bu kadar ileri giden yaptırımlar ile sorun çözülmez. Bundan sonraki süreçte tırmandırmadan yumuşama dönemine bir an önce geçmemiz lazım."

DHA

Okunma Sayısı: 538
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.