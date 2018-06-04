Çavuşoğlu'ndan Pompeo ile görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yapacağı görüşme için geldiği ABD'nin başkenti Washington'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen iftar programına katıldı.

"Dönüm noktası olabilir"

Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, "Fırat’ın doğusunda Münbiç konusunda yarın iki bakan olarak onayını verdiğimiz zaman bunu uygulamaya başlayacağız. Bu ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olabilir." değerlendirmesini yaptı.

F-35'ler konusunda da ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhtarı bir hava oluştuğuna işaret eden Çavuşoğlu, "S-400'ler konusunda da ABD ile aramızda bir gerginlik oluşmuş durumda. Ancak biz önce ABD'den ve müttefiklerimizden bu sistemleri almak istedik. Ama satmadılar. Biz de Rusya'dan almak durumunda kaldık. Eğer ABD bize bunları satmaya hazırsa, biz müttefiklerimizden de almak isteriz." diye konuştu.

"Suriye'de siyasi çözüm için çalışıyoruz"

Bir soru üzerine Türkiye ile ABD arasındaki temel sorunlardan birinin de ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği destek olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Biz Suriye'de siyasi çözüm için çalışıyoruz. Suriye'yi bölmeye yönelik tüm çabaları reddediyoruz. Astana, Soçi ve Cenevre süreçleriyle Suriye'de politik bir çözüm için ana bir aktör olarak çalışıyoruz." dedi.

"Kudüs'ü asla yüz üstü bırakmayacağız"

Çavuşoğlu Kudüs konusunda da önemli açıklamalar yaparak, "Türkiye olarak Kudüs'ü asla yüz üstü bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Bazı Müslüman ülkelerin Kudüs konusunda yeterince aktif olmadıklarına işaret eden Çavuşoğlu, "Kudüs konusunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yeni bir tasarı getirmenin zamanı gelmiştir. Türkiye ümmetin haklarını korumak için mücadele etmeye devam edecektir." dedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da katıldığı programın sonunda TASC yönetim kurulu üyeleri ve iftara katılan Türk vatandaşlarıyla fotoğraf çektiren Çavuşoğlu, Amerikalı Müslüman sivil toplum temsilcileriyle de ayrıca görüştü.

Çavuşoğlu'nun bugün sabah saatlerinde Pompeo ile görüşmesi ve ardından bazı düşünce kuruluşlarında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor.