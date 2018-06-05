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5 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Çavuşoğlu'ndan YPG açıklaması

05 Haziran 2018, Salı 13:40
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Silahlar YPG'den alınacak. Atacağımız adım esasen hem Suriye'nin geleceği için önemli hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Münbiç modeli tamamlandıktan sonra bunu diğer alanlara da taşıyacağız. YPG'nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatımız da bu da var." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Silahlar YPG'den alınacak. Atacağımız adım esasen hem Suriye'nin geleceği için önemli hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat. O yüzden bu yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor. Her iki tarafta da bu kararlılık var. YPG Münbiç'ten çekilirken silahlar alınacak. Çekilme süreci bittiğinde silahlar da alınmış olacak. Hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacak. Bu Fransa'yı da İngiltere'yi de Belçikayı da kapsar. Hiçbir üçüncü ülke olmayacak. Ön hazırlık toplantısı 0-10 gün diyoruz. 6 ayı bulmayacak, daha yarısını olmayacak bir süreç diyoruz. Şu anda Münbiç'te bu yol haritasını uygulayacağız, daha sonra diğer şehirlerlere doğru yol haritamızı uygulamaya başlayacağız. İşte o zaman ABD'nin tavrı belli olur. YPG'yi çekecek mi ne olacak? Bunların içinde çok sayıda Arap da var. Biz SGD bilmeyiz dedik, bizim gözümüzde bunların hepsi eşittir YPG/PKK'dır dedik. Güvenlik güçlerinde ve yönetimde YPG/PKK'dan oluşan ya da onların oluşturduğu kurum ya da kuruluşlarda bir yönetimi biz kabul etmeyiz."

"Terör örgütlerine bir şehri teslim edemeyiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG/PKK terör örgütüdür. Terör örgütlerine bir şehri teslim edemeyiz. Ağırlıklı Arap olan yerlerde yönetimde ve güvenlikte Araplar olacak. Diğer tarafta çoğunluk Kürtse YPG/PKK dışındaki Kürtler olacak." şeklinde konuştu.

 

AA

Etiketler: Çavuşoğlu, açıklama, YPG
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