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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Çavuşoğlu: PKK nerede olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğiz

01 Nisan 2017, Cumartesi 14:08
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK terör örgütüdür ve Türkiye'yi hedef almaktadır. Biz de PKK ile mücadele ediyoruz."

"Mücadelemizi hem sınır içinde hem de sınırlarımızın dışında sürdürüyoruz. PKK nerede olursa olsun, nereye yerleşirse yerleşsin mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anda Kandil’de nasıl mücadele ediyorsak ikinci bir Kandil oluşturmak için Sincar bölgesinde de bazı yapılanmalara girdiler. Biz burada da ve diğer yerlerde de mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekli müdahaleleri de yapacağız. Mücadelemizin bir parçasıdır, nerede olursa olsun müdahale etmek." dedi.

"Şu anda el Bab ele geçirildi ama her şey tam bitmiş değil, temizlik yapılıyor." diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Güvenliğin tam olarak sağlanması lazım. Buralar ayrıca tam olarak terörden arındırılmış güvenli bölgelerdir. Bu güvenli bölgelere insanlar dönmeye başladılar. Suriye'nin başka yerlerinden de insanlar geliyor. Türkiye'den de bugüne kadar 50 binden fazla Suriyeli bu bölgelere döndü. Buraların güvenliğini yerel güçlere tabii ki devretmek lazım ama bunu da hazırlamak lazım. Şu an Suriye'de terör örgütleri arasında da birbirine karşı toprak kazanım mücadelesi, savaşlar var. Fırat Kalkanı operasyonunda el Bab'da önemli bir başarı elde edildi. Fakat bizim askerlerimiz daha oradadır. Tüm bu yapılacak çalışmaları da bizim gerçekleştirmemiz lazım."

 

AA

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  • CESUR ADAM

    02.04.2017 07:51:02

    10 MAVİ MARMARA ŞEHİD ini ne hakla,nasıl bir vicdanla,hangi inancınızla YAHUDİ KATİLLERE SATTINIZ.DERHAL O BAKANLIKTAN İSTİFA ET eyyybeceriksiz ve şehide,ülke insanına ihanet etmiş kişi.Sen TC.VATANDAŞININ HAKLARINI KORUMAKTAN ACİZ BİRİSİN.

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