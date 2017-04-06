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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Çavuşoğlu: Rusya'nın Suriye rejimine destek çıkması yanlış

06 Nisan 2017, Perşembe 18:26
Moskova ve Şam'ın aksi yöndeki açıklamalarını yok sayarak İdlib kentindeki saldırıyı Suriye rejiminin düzenlediğini iddia eden Bakan Çavuşoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın daha önce de kimyasal silah kullandığını ileri sürdü.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Suriye'de bu rejim ilk kez kimyasal silah kullanmıyor. Kırmızı çizgileri aşmıştır.

ABD gibi ülkeler bu rejimin geleceğiyle ilgili kararı halk versin diyor. Bu rejimin meşruiyetini devam ettirmek için bu kadar destek verirseniz, gözünü kırpmadan insan öldürür.

'RUSYA'NIN HALEP İÇİN ETKİSİ OLDU'

Rusya'nın rejime bu şekilde sahip çıkması son derece yanlış. Rusya rejimi destekliyor.

Astana öncesi Ruslarla muhalefeti bir araya getirdik, Halep'teki insanları kurtardık, birçoğu İdlib'e gitti. Rusya'nın burada etkisi oldu. Ateşkesi diğer alanlara yaymak istedik.

Ruslar Ankara'da Suriyeli muhaliflerle görüştü. Tüm görüşmelerin sonucunda bir Astana mutabakatı, bir de ateşkesi yayma anlaşması çıktı. bu anlaşmaya göre Suriye rejimi, ateşkesi ihlal etti.

Kimyasal silahların olduğu bir ortamda ne Astana'dan ne de Cenevre'den sonuç çıkar. Bu rejim durdurulmadığı sürece ve rejimin arkasında bu güçler olduğu sürece bu devam edecek.

'MÜCADELEMİZ SİNCAR'DA DEVAM EDEBİLİR'

Türkiye için Suriye ve Irak kaynaklı tehditler sürüyor. Bunlar PKK, DEAŞ ve YPG. Bunlara karşı mücadelemiz devam edecek. Menbiç'te olabilir, diğer yerlerde olabilir. Irak'ın Sincar bölgesinde olabilir, diğer yerlerde de olacak.

Irak-Suriye kaynaklı tehditleri bertaraf etmeliyiz. Menbiç dışında Afrin, Telabyad'da da saldırı var.

KERKÜK'TE BAYRAK VE REFERANDUM KRİZİ

Kerkük'e çekilen Irak Kürt bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı, (IKBY Başkanı Mesud) Barzani yönetimine ve Erbil'e bir tuzaktır. Tuzağa düştüler.

Barzani yönetiminin herkesle ilişkisini bozma girişiminin mimarı, (Celal) Talabani'nin partisi KYB'dir. Barzani'ye karşı Talabani'yi destekleyip kışkırtan güçler var. Böyle bir referandum olmaz.

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