Çavuşoğlu ve Kerry Halep'i konuştu

​Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD tarafının talebiyle gerçekleşen görüşmenin başında Kerry, 10 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.

Söz konusu saldırının terör örgütü TAK tarafından üstlenildiğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, TAK ve PYD/YPG ile PKK arasında hiçbir farkın bulunmadığını ve hepsinin "aynı terörist örgüt" olduğunu vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, başta Halep olmak üzere Suriye'deki güncel gelişmelerin ve siyasi çözüm çabalarının da ele alındığı görüşmede, özellikle Halep'ten sivil halkın tahliyesi konusunun önemini vurguladı.

Dün üzerinde mutabık kalınan ateşkesin rejim ve destekçileri tarafından ihlal edildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin sivillerin tahliye edilmesi için temas ve gayretlerini kararlılıkla sürdürdüğünü de belirtti.