Celal Kılıçdaroğlu'nun başvurusuna AKP'den ret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun AKP'ye üyelik başvurusunun 'etik nedenlerle' kabul edilmeyeceği belirtildi.

AKP'den yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medyada "Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye üye olduğu" yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Celal Kılıçdaroğlu üyelik başvurusu için AKP Genel Merkezi'nde Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Parti Tüzüğümüzün ve Teşkilat İç Yönetmeliğimizin üyelikle ilgili kurallarına göre, üyelik için talep formu doldurmak, üyelik kaydı anlamına gelmemektedir. Etik ölçütler itibarıyla, ismi geçen kişinin üyelik işleminin tekemmül ettirilmesine olumlu bakılmamaktadır. Talep formunu alan, üyelik işlemi gerçekleşmeden süreç ikmal edilmiş gibi açıklama yapan ve bunu kamuoyuyla paylaşan ilçe başkanımız, özensiz ve dikkatsiz davranışı sebebiyle sözlü olarak uyarılmıştır. İlgili kişinin AK Parti'ye üyelik talebi, etik nedenlerle kabul edilmeyecektir. AK Parti, kuruluşundan bugüne üyelik çalışmalarını titizlikle yürüten ve belli ilkeler ışığında bu başvuruları karara bağlayan bir partidir. Bu çerçevede şu hususu özellikle belirtmekte fayda var; AK Parti, hiç kimsenin şahsi hesaplaşmasına zemin yapılacak bir parti değildir. Partimiz aynı şekilde aile mahremiyetinin korunmasına da büyük bir önem vermektedir" ifadelerine yer verildi.