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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

Çelik'ten AB'ye: 16 Nisan'dan sonra oturup konuşmalıyız, bu böyle gitmeyecek

14 Nisan 2017, Cuma 14:01
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında, "Bu ilişkide yeni bir yol bulamıyorsak, tabii ki netice itibariyle Türkiye'deki devlet hayatıyla ilgili her türlü ilişkiye karar verecek olan vatandaştır" dedi.

Bakan Çelik, Habertürk'te yayımlanan programda gündemi değerlendirdi ve soruları cevapladı.

Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerle ilgili bir soru üzerine Çelik, hakkaniyetli ve ilkesel temellere dayanarak yürütülen ilişkilerin iki tarafın da çıkarlarına olduğunun altını çizerek, "Biz ne için Türkiye'nin AB hedefini stratejik bir perspektif olarak koyduk? Türkiye'nin milli çıkarları için doğru bir yaklaşım olduğu için" ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde çok büyük kazanımlar elde ettiğini dile getirerek "AB ile tam üyelik müzakerelerine başlamamız gayri safi milli hasılamızdan milli gelirimize kadar çok pozitif etkiler yaptı" dedi.

‘AB İLE İLİŞKİLERDE KRİZİN EN DERİN NOKTASINDAYIZ'

Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler çerçevesinde gelinen noktada AB tarafından Türkiye'ye yönelik objektif, ilkelere dayanan ve tek taraflı olmayan bir yaklaşım görülmediğinin altını çizen Çelik, "Gelinen noktada (AB ile ilişkilerde) krizin en derin noktasındayız. Buradan çıkabilmemiz için benim onlara önerdiğim şey, bir zirvenin yapılması gerektiğiydi" diye konuştu.

Çelik, zirve teklifinin AB tarafından da olumlu karşılandığını belirterek, ''Bu ilişki böyle yürümez. İki tarafın da çıkarına değil" dedi.

Türkiye'nin tarihsel olarak bir Avrupa ülkesi olduğu ve Avrupa'ya bir yabancı ya da misafir olarak yaklaşmadığını vurgulayan Çelik, Türkiye'nin Avrupa'nın geleceğine yönelik kaygılarının da olduğunu dile getirdi.

Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğiyle ilgili olarak Çelik, "Türkiye ile AB arasında 16 Nisan'dan sonra bunu oturup bir zirvede konuşmalıyız. Yani bu ilişkiler böyle gitmeyecek. Nasıl gitmesiyle ilgili bizim önerimiz nedir, onların önerisi nedir. Bir ortak yol bulabiliyorsak, Türkiye'nin milli perspektifine uygun bir yolsa, milli çıkarlarına uygun bir yolsa bununla ilerlenir. Bulunmuyorsa da bu ilişkilerin sorgulanmasından daha doğal bir durum olmaz" diye konuştu.

 

Etiketler: ömer çelik
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