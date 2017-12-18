Cenazede soğuk rüzgarlar! Erdoğan elini sıkmadı

Eski başbakan Mesut Yılmaz’ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun el sıkışmaması dikkat çekti.

Beykoz Konakları’ndaki evinde ölü bulunan Yavuz Yılmaz (38) için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz, Yavuz Yılmaz’ın kardeşi Hasan Yılmaz, amcası Turgut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz , Yavuz Yılmaz’ın kardeşi Hasan Yılmaz, amcası Turgut Yılmaz, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Tansu Çiller, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, iş adamları Ali Ağaoğlu, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Nazif Zorlu, ile iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU EL SIKIŞMADI Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cenaze namazını kılmak için geldiği camide CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmadığı görülürken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini sıktığı gözlemlendi.

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