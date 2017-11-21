Terör örgütü PKK üyesi Hülya Eroğlu'nun cenazesine HDP'li vekiller katılmıştı. Meclis'e de taşınan bu tartışmaya HDP'den açıklama geldi.

AKP'li Mehmet Muş, ''Hem barış diyeceksiniz hem de terörist cenazelerine katılacaksınız bu ikiyüzlülük değil midir?'' diye sordu. Muş'un bu sözlerine Sırrı Süreyya Önder ''Kanunlarımızda cenazeye katılmak diye bir suç var mı?'' şeklinde cevap verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kırmızı listede aranırken, Şırnak'ta ölü ele geçirilen 'Delal Amed' kod adlı terör örgütü PKK üyesi Hülya Eroğlu'nun cenazesine ve taziyesine katılan HDP'li milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Leyla Birlik hakkında soruşturma başlatılmıştı. Konu bugün de Meclis'e taşındı.

''KİMSE BU İKİ YÜZLÜLÜĞÜ YAPAMAZ''

AKP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, HDP'li vekillere yönelik, ''HDP Milletvekillerinin terörist cenazelerinde boy göstererek terör örgütü PKK adına taziyeleri kabul etmeleri tam bir utanç vesikasıdır. Bir yandan barış diyeceksiniz, kardeşlik diyeceksiniz, diğer yandan güvenlik güçlerimizi şehit eden teröristlere sahip çıkacaksınız, insafı, vicdanı ve ahlakı olan hiç kimse bu ikiyüzlülüğü yapamaz. Hiçbir terörist cenazesini kaçırmadan, tüm terörist cenazelerinde bulunmak terör örgütü adına siyasal faaliyette bulunmanın ispatı niteliğinde değil midir?'' diye konuştu.

''BU SÖYLEMLER İFTİRADIR''

Muş'a yanıt HDP'li Ahmet Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, ''Bu söylemler iftiradır. HDP'li hiçbir milletvekili PKK adına taziye kabul etmedi. Sadece şunu ifade edeyim ki bu kutsal dinde taziyenin ne anlama geldiğini, toplumsal geleneklerimizde taziyenin ne anlama geldiğini bilmeyenlerle geçirebilecek çok fazla zamanımız yok.'' diye konuştu.

SIRRI SÜREYYA: CENAZEYE KATILMAK DİYE BİR SUÇ VAR MI?

Kürsüye çıkan HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder ise konuyla ilgili, ''Kanunlarımızda cenazeye katılmak diye bir suç var mı? Bir vekilin böyle düşünebilmesi bir vehamet.'' ifadelerini kullandı.