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9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Cenevre'de 3 gün sürecek Kıbrıs müzakereleri başladı

09 Ocak 2017, Pazartesi 18:06
Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için BM gözetiminde sürdürülen müzakereler, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürdürülen müzakereler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Kıbrıslı liderler, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide tarafından karşılandı.

Basın mensuplarının görüntü almasının ardından liderler 3 gün sürecek müzakerelere geçti. Müzakerelerin ilk gününde mülkiyet, ardından yönetim ve güç paylaşımı konuları ele alınacak. Güvenlik ve garantilerle ilgili de fikir teatisinde bulunulacak.

"Müzakereler planlandığı gibi iyi gidiyor" 

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, müzakerelerde verilen arada basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, ilk günün gündeminde "Mülkiyet", ardından "Yönetim ve Güç Paylaşımı" bulunduğunu ifade ederek konuların planlandığı gibi tartışıldığını belirtti.

Güvenlik ve garantilerle ilgili de fikir teatisinde bulunulacağını ifade eden Burcu, “Yönetime ve Güç Paylaşımı” konusunda açıkta kalan diğer konuları irdelemeye ve tartışmaya devam edileceğini aktardı.

Müzakereler 6 temel başlıktan oluşuyor

Müzakerelerde, tarafların 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunması bekleniyor. Müzakerelerin ardından 12 Ocak'ta, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı uluslararası konferans düzenlenecek. Konferansa BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile gerekli görülmesi halinde diğer ilgili tarafların temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Liderler, geçen kasım ayında İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında düzenlenen zirvenin istenen sonucu vermemesinin ardından 1 Aralık’ta adada bir araya gelerek müzakerelere devam ve ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme kararı almıştı.

Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Kıbrıs müzakereleri, Ekonomi , Avrupa Birliği , Mülkiyet , Yönetim-Güç Paylaşımı , Toprak ile Güvenlik ve Garantiler olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.

İngiltere'den "müzakereleri destekliyoruz" açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, müzakerelere ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Birleşik Krallık, BM Cenevre Ofisi'nde sürdürülen Kıbrıs müzakerelerini tamamen destekliyor. Bu hafta içerisinde müzakerelere katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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