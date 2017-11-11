Cezaevinde 'işkence' iddialarına Metiner'den cevap: İki yıl önce gittik ya!

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "cezaevinde kötü muamele" iddiasıyla ilgili olarak "Hiçbir cezaevinde işkence ve kötü muamele iddiası ile karşılaşmadıklarını" öne sürdü.

Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, cezaevlerinde artan işkence iddialarını ve bu yöndeki başvuruları değerlendirdi. Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu, mektupla iletilen insan hakları ihlallerine ilişkin bilgi verdi. Komisyona 7 Kasım’a kadar toplam 9 bin 147 başvuru yapıldığını açıklayan Yeneroğlu, 9 bin 41 başvuru hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını dile getirdi.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın özellikle Tekirdağ Cezaevi’nde yaşanan işkence iddialarının ardından bu cezaevine bir ziyaret gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik talebine yanıt veren AKP'li Metiner, “Daha iki yıl önce gittik ya” dedi.

İki yıl önce gidilmesinin yeterli olmadığını dile getiren muhalefet milletvekillerine tepki gösteren Metiner, “İki yıl önce, üç yıl önce, üç ay önce… Yani incelediğiniz bir cezaevinden iki gün sonra bir mektup geliyor, tekrar oraya mı gideceksiniz? O mektup çok politik mülahazalarla yazılmış bir mektup olabilir. Bugüne kadar gezmiş olduğum hiçbir cezaevinde kötü muamele ve işkence iddialarıyla yüz yüze gelmedik” diye konuştu.

Meclis’e, toplam 9 bin 147 hak ihlali başvurusu yapıldı. Komisyon Başkanı Mehmet Metiner ise hiçbir cezaevinde işkence ve kötü muamele iddiası ile karşılaşmadıklarını öne sürdü