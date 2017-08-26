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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Cezaevleri yüzde 110 dolu

26 Ağustos 2017, Cumartesi 17:26
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinin doluluk oranının şu anda yaklaşık yüzde 110’un üzerinde olduğu bilgisini verdi.

Bunun da tutuklu ve mahkûmların koşullarını zorlaştırdığını söyleyen Gül, “Bunlar açığa çıkmaya hak kazanmış kişiler. Bu asla bir af değil, farklı bir şey değil bu kişilerin açığa çıkması. Eğer açığa çıktıktan sonra varsa denetimli serbestlik imkânı da gelecek. Cinsel suçlar ve birtakım sınırlamalar hariç olmak üzere. Yine cezaevi yönetimi de bu durumları gözden geçirerek, bunun takdirini yapacak.” değerlendirmesinde bulundu. Gül, bunun cezaevi yönetiminin disiplin cezası verdiği hususları tekrar gözden geçirmeye yönelik bir düzenleme olduğunu, mahkûmiyetle ilgili bir şey olmadığını bildirdi. Bazılarının denetimli serbestlikle çıkma hakkı olacağını yineleyen Gül, “Belki bu ceza olmasaydı birçoğu dışarıda olacaktı. Bunların tasnifi yapılacak, iyi halli olanları cezaevi yönetimi bunun kararını verecek.” dedi. “Bir rakam tahmininiz var mı?” sorusuna Gül, bu konuda bir sayı telâffuz etmenin şu anda zor olduğunu belirtti. “Yeni cezaevlerinin yapımıyla ilgili durum nedir?” sorusunu da cevaplayan Gül, tutuklu ya da mahkûm da olsa cezaevinde belli standartlarda yaşama zorunluluğu bulunduğunu belirterek, standartları iyi noktaya getirmek üzere inşaatların sürdüğünü kaydetti. Gül, özellikle terör örgütleri mensuplarının tek ve 3 kişilik hücrelerde de kalabilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Etiketler: abdülhamit gül
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