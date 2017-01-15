CHP Antalya Milletvekili Kara: Birine can havliyle bir yumruk atmışım

​CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, CHP İl binası önünde yaptığı basın açıklamasında, Mecliste, zor koşullar altında Cumhuriyeti savunma mücadelesinde kendilerini sürekli destekleyen, asla yalnız bırakmayan, partilileri, milyonları, hep yüreklerinde taşıdıklarını belirtti.

Mecliste, ülkenin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini ve demokrasisini savunduklarını anlatan Kara, "Bizler bunları savunurken, bir tek kişiye 79 milyonu teslim edecek olan bir zihniyete karşı diyoruz ki '79 milyon 1'den büyüktür.' Bizler diyoruz ki 'Hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde, demokrasinin olmadığı yerde, bağımsızlığın olmadığı yerde Türkiye Cumhuriyeti olmaz.' diyoruz." diye konuştu.

Mecliste yaptıklarının bir "Nefsi müdafaa" olduğunu savunan Kara, "Milletvekillerimize bardak fırlatan birine can havliyle bir yumruk atmışım. Bizim yaptığımız bir nefsi müdafaadır. Bütün Antalya, bütün Türkiye biliyor ki halkın doktoru Niyazi Nefi Kara, asla birinin kılını incitmez, asla bir karıncayı incitmez. Ömrünü, hayatını insanların gülümseyebilmesi için acılarının dinmesi için adamıştır. Bize saldırı varsa, cumhuriyete saldırı varsa, demokrasiye saldırı varsa, göğsümüzü siper ederiz, yumruğumuzu da sıkarız, biz bu mücadeleyi sonuna kadar veririz." ifadelerini kullandı.