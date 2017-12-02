CHP ‘belge talep etme’ süreci başlatacak

CHP, Erdoğan’ın yakınlarının vergi indirimi sağlayan ülkelere para aktardığı iddiasında kararlı.

CHP’li Özgür Özel “Belge talep etme sürecini başlatacağız. Hepsinin nasıl bir ticaret yaptığını ortaya çıkaracağız” dedi. Para transferine ilişkin belgeleri basınla paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi, hafta başında da aynı belgeleri savcılıkla paylaşacak. CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel sonrasında ise hükümetten “belge talep etme” sürecini başlatacaklarını söyledi. Özel, “Ne sattınız, kaça sattınız, size kaç para geldi diye daha yüksek sesle soracağız” diye konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transferinde bulunduklarına ilişkin açıklamasıyla hükümet ve CHP arasında başlayan ‘sahte belge polemiği’nde yeni sayfalar açılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hükümet, sorularımızdan kaçamayacak

Hükümet belgeleri ‘sahte’ olarak nitelese de belgeleri basınla paylayan CHP, bundan sonra izleyeceği stratejiyi de belirledi. CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel DW Türkçe’ye bu stratejiye ilişkin bilgi verirken, “Mecliste araştırma komisyonu kurulmasını önerdik, reddettiler. Biz de belgeleri basınla paylaştık. O belgelerin hepsinde Erdoğan’ın yakınlarının hesabına giren paralar açıkça görülüyor. Bundan sonrasında ikinci aşamaya geçiyoruz” diye konuştu. İkinci aşamada, hükümete “Ne satış yaptınız da hesabınıza milyon dolarlar girdi” tarzında ayrıntılı sorular sormayı planladıklarını anlatan Özel, “Dekontların bir ticari işlemin sonucu olacağını kendileri söylemişti. Biz de bu ticari işlemin ne olduğunu, Erdoğan’ın yakınlarının ne iş yaptığını öğrenmeye çalışıyoruz. Hükümet, sorularımızdan kaçamayacak. Yani hükümetten bir belge talep etme sürecini başlatacağız” dedi.