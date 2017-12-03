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CHP'de kongre takvimi süreci: 8 il ve 280 ilçe kongresi tamamlandı

03 Aralık 2017, Pazar 11:44
CHP'de, 3 Mayıs'ta başlayan kongre takvimi çerçevesinde 8 il ve 280 ilçe kongresi tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, CHP'de Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) aldığı karar doğrultusunda 3 Mayıs'ta başlayan kongre takvimi süreci işliyor.

Kongre takvimine uygun olarak mahalle delege seçimlerinin tamamlandığı CHP'de il ve ilçe kongreleri yapılıyor.

Bugüne kadar 8 il kongresini yapan CHP, 280 ilçe başkanını da belirledi.

Yapılan kongrelerde Batman'da Hüseyin Yaşar, Bingöl'de Ahmet Bazancir, Bitlis'te Metin Güzelkaya, Çankırı'da İlhan Tekin, Diyarbakır'da Mehmet Sayın, Hakkari'de Aytekin Karahanlı, Iğdır'da İlhan Zor, Şırnak'ta ise Mehmet Uğur il başkanı seçildi.

Olağan Kurultay tarihi 3-4 Şubat 2018 

İl kongrelerinin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan CHP'de, 36. Olağan Kurultay'ın tarihi ise 3-4 Şubat 2018 olarak netleşti.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İstanbul il ve ilçe kongre sürecinin durdurulduğu öğrenildi.

Kongre sürecinin durdurulması kararının, delege listelerinde yapılan isim değişiklikleri nedeniyle gelen şikayetler üzerine alındığı belirtildi.

AA

Etiketler: chp, istanbul, kongre
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