CHP'de Meral Akşener istifası

Partisinden istifa ettiğini açıklayan CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray yazılı bir açıklama yaptı. Meral Akşener önderliğindeki parti ile siyasete devam edeceğini bildiren Aytun Çıray açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meral Akşener liderliğindeki partiyle hareket edeceğini açıklayarak "Şartlar Türk Milletine demokrasi içinde çare bulunmasını ve yeni bir siyasi bir çıkış yolunun açılmasını zorunlu kılmaktadır. Türk Milletinin kurtuluş alternatifi, güçlü ve dünya devletlerinin saygı duyduğu Türkiye'yi yaratmak üzere Meral Akşener liderliğindeki hareketle kesin ve dönüşsüz olarak yola çıkmıştır. Bu esasen Türk Milletinin demokratik Ergenekonu'dur. 25. 10. 2017 tarihinde Meral Akşener hanımefendinin liderliğindeki partinin kurucuları arasında yer alıyorum. CHP'nin manevi bir üyesiydim ve öyle kalacağım" dedi. DHA

Okunma Sayısı: 543

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.