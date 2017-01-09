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9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

CHP'den 20'ye yakın vekilin 'evet' diyeceğini tahmin ediyorum

09 Ocak 2017, Pazartesi 17:54
TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmeye başlanacak olan anayasa değişiklik teklifine ilişkin AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "CHP'den 20'ye yakın milletvekilinin 'Evet' diyeceğini tahmin ediyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un anayasa değişiklik teklifine yönelik sözlerine "Sen kimsin küstah adam?" diyerek tepki gösterdi.

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM'de gazetecilerin anayasa değişikliğine ilişkin sorularını yanıtladı. AKP Grup Başkanvekili Elitaş, "CHP'den 20'ye yakın milletvekilinin 'evet' diyeceğini tahmin ediyorum. CHP oy kullanma kabinine milletvekillerini sokma cesareti gösterecek mi gösteremeyecek mi onu teyit edeceğiz. 316 milletvekili imza attık, imzamız senet, sözümüz namusumuzdur. AKP içinde herhangi bir milletvekili arkadaşımızın attığı imzadan vazgeçeceği, verdiği sözden döneceği kanaatinde değilim" diye konuştu.

AKÇAY: TOPLUM CHP TARAFINDAN BİR GERİLİME SÜRÜKLENMEKTEDİR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, anayasa değişikliğine karşı çıkan CHP'yi eleştirerek, "Rejim değişikliği iddiaları tamamen safsatadan ibarettir. Toplumu yanlış bilgilendirmekten, gerek siyasi gerek sosyal gerilimleri ajite etmekten CHP vazgeçmelidir. Ana muhalefet partisi CHP inisiyatif almaktan ve görüşlerini bu değişiklik teklifine dahil ettirmekten peşinen kaçındı, büyük hata yaptı. Halkı yanlış bilgilendirmek suretiyle eleştirilerini yapıyorlar. Eleştirebilirler ancak 'rejim değişikliği', 'diktatörlük gelecek' gibi safsatalardan vazgeçilmesi gerekir. Toplum hiç de hak etmediği şekilde CHP tarafından bir gerilime sürüklenmektedir. Tahminimce MHP milletvekilleri büyük çoğunlukla bu anayasa teklif görüşmelerinde 'Evet' diyeceklerdir" dedi.

ÖZEL: KİMSİN SEN KÜSTAH ADAM?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un anayasa değişiklik teklifine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "İşte AKP'nin, Türkiye'yi getirmeye çalıştığı, seçilmişler yerine atanmışlara kıymet veren sistemin küstahlığı burada. Ama bugün gelinen noktada Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir Başdanışman, Meclisteki 550 milletvekiline dönüp, 'Bunu getirmezseniz erken seçim olur' diyor. Sen kimsin? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak erken seçim kararını almak, senin yetkinde mi? Bu Mecliste 276 milletvekili 'olur' derse olur, başımızın üstüne, 'olmaz' derse olmaz. Sen kimsin Allah'ın adamı? Vatandaş bunu görsün. 'Yeni Türkiye' dedikleri, 'Mevcut durumu anayasaya yazacağız' dedikleri rejim değişikliği budur. Halkın seçtiği milletvekillerine, yukarıdan tehditte, şantajda bulunan atanmış cumhurbaşkanı başdanışmanı. Kimsin sen küstah adam? Bu küstahlığa geçit vermemek için Meclis'teyiz"

DHA

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