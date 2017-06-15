CHP'den Bahçeli'ye cevap

CHP'li Tekin Bingöl, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'ne yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin, " Bahçeli'nin yaptığı bu açıklamayı kimse ciddiye almayacaktır. Özellikle yürürken yol boylarında apartmanlarda bahçeli'nin kullandığı işareti kullanarak yürüyüşe destek veren onlarca, yüzlerce vatandaşımızla karşılaştık. Kışkırtan tahrik içeren açıklamaların hiç bir önemi yoktur. Sayın Bahçeli'nin zihniyetini göstermesi açısından da önemlidir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ankara Güven Park'ta başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'nün 1. günü tamamlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin Bingöl:" Bugün sabah başlattığımız adalet yürüyüşü yaklaşık 434 kilometre sürecek. Planlamamız günlük 17-18 kilometre arasında. Ancak bugün bu süreyi aştık. Yarın 3 ayrı noktada yaklaşık 5'er kilometrelik mesafelerle molalar vereceğiz. Planlamay agöre 24 günün sonunda Maltepe Cezaevi'nin önüne varmış olacağız. Sayın Berbereoğlu bir başka cezaevine taşınırsa yürüyüşümüzün sonlanması o cezaevine kadar sürecek. Sadece Ankara'da Adalet Yürüyüşü gerçekleştirmedik. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde bütün örgütlerimiz, diğer sivil toplum kuruluşlarının da verdiği desteklerle çok önemli etkinlikler düzenlediler. Yarından itibaren örgütlerimiz en az günde 4-5 farklı etkinlik yapacaklar. Bizim bu yaptığımız etkinlikler Türkiye ile de sınırlı değil, yurtdışı birliklerimizde aynı şekilde başladıkları ülkelerde o ülkenin meydanlarında, parlamento binalarının önlerinde tıpkı Türkiye'de olduğu gibi basın açıklamaları, yürüyüşler, oturma eylemleri yapacaklar. Pankartlı eylemleri Türkçe , Türkçe'nin yanı sıra diğer ülkenin kullandığı dille de Bütün Avrupa'da bu tür etkinlikleri yaygınlaştıracaklar. Uluslararası arenanın çok ciddi bir şekilde dikkatini çekti. Yarın sabah 08.00'da yürüyüşümüzü başlatacağız. Son derece talihsiz, çirkin, tahrik edici bir açıklama burada hiç bir şekilde şiddete meydan vermeden bir demokratik hak kullanılıyor. Demokrasiye tahammülü olmayanlar işte böyle açıklamalar yaparlar. Bahçeli'nin yaptığı bu açıklmayıu kimse ciddiye almayacaktır. Özellikle yürürken yol boylarında apartmanlarda bahçeli'nin kullandığı işareti kullanarak yürüyüşe destek veren onlarca, yüzlerce vatandaşımızla karşılaştık. Kışkırtan tahrik içeren açıklmaların hiç bir önemi yoktur. Sayın Bahçeli'nin zihniyetini göstermesi açısından da önemlidir" diye konuştu. DHA

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